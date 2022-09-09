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عمر شويل - جدة عاااجل استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجميع المحافظات، حيث أكمل طلاب الثالث المتوسط امتحاناتهم منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، وقد أعلنت وزارة التربية في العراق عن معلومات رسمية تخص النتائج وتاريخ ظهورها، لذلك فقد كانت محركات البحث مشتعلة من قبل الطلاب، وقد كان القلق مخيمًا على الطلاب وأوليائهم، وبالفعل فقد ظهرت نتائج الثالث المتوسط الدور الأول للفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ويمكن الاستعلام عنه الآن من خلال استخدام الاسم ورقم المقعد الامتحاني بعد تسجيلك عبر المنصة والدخول لحسابك.
عاااجل استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني
منذ مدة قصيرة كانت وزارة التعليم الخاصة بالعراق قد أعلنت عن معلومات بخصوص موعد صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2022، وقد أدلت بكون النتائج ستصدر في يوم 7 من شهر يوليو 2022، والذي يوافق يوم الخميس، عن طريق موقع وزارة التعليم الخاصة بالعراق الإلكتروني، وقد صرحت أن هذا هو الموقع المعتمد فقط من أجل معرفة النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات، ويتم الحصول عليها بإدخال بعض المعلومات الشخصية لكل طالب من كافة المحافظات، وبالفعل اليوم الموافق يوم الخميس قد تم الإعلان عن النتائج، وصار بمقدور الطلاب الحصول عليها ومعرفتها بكل سهولة، وبعدها ظهرت نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني.
نتائج الثالث متوسط 2022 ونسبة النجاح
قد ظهرت نتيجة الثالث المتوسط 2022 دور ثاني للفصل الدراسي الثاني في كل محافظات العراق أو معظمها، ومن ضمن تلك المحافظات (محافظة بغداد، البصرة، الأنبار، بابل صلاح الدين، محافظة ذي قار، دهوك، أربيل، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوي، القادسية، السليمانية، ومحافظة واسط).
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022
يمكن للطلاب معرفة والحصول على نتائج الثالث المتوسط عن طريق الخطوات التالية:
- يقوم الطالب أو من يرغب بالاستعلام عن النتائج بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم بالعراق.
- يكتب الطالب الكود الرسمي.
- ثم يضغط الطالب بعد ذلك على المربع الموجود أمامه ويتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.
- يختار الطالب بعد ذلك محافظته التابع لها من المحافظات المعروضة أمامه.
- يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ويضغط على موافق بعد التأكد من صحته.
- ستظهر أمامه عندها معدله التراكمي ودرجته في كل مادة على حدى.
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