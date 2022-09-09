نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن طالع برقم المقعد” نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022 عموم المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب مع طلاب العراق موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع الولايات العراقية عن العام الدراسي 2022، والتي من المتوقع خلال الساعات القادمة يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليقوم الطلاب وذويهم بالاطلاع على النتيجة كاملة واستخراجها باسم الطالب الرباعي، وللمزيد حول نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق نوفيكم عنها بالسطور التالية.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

أصبح رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 يحتل قوائم البحث خلال الساعات الحالية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرابة إعلان النتائج ليلها على الفور يقوم الطالب بالذهاب على الرابط الرسمي واستخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق في عموم المحافظات برقم المقعد،، ولطريقة الاطلاع وجلب النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة على الطالب اتباع الخطوات التالية:

استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2022 الدور الثاني

يتعين على الطالب اولا الذهاب على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ادناه.

اختيار نتائج المتوسط للدور الثاني.

من ضمن قوائم المحافظات العراقية يتعين على الطالب تحديد المحافظة التي يتبعها.

من ثم إدخال الاسم الرباعي بالخانة المخصصة له.

ثم يليها النقر على زر النتيجة للحصول على النتيجة

ومن الجدير ذكره أنه أتموا بالفعل الطلاب اختباراتهم عن العام الدراسي 2021/2022 في يوم 20 من شهر يونيو الماضي والتي استمرت قرابة أسبوعين على التوالي لتبدأ مهام الكنترول في رصد وتصحيح أوراق الإجابات على أن يتم إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم العراقية، وكما هو الحال من كل عام تتزايد حالة القلق والتوتر على طلاب الصف لمعرفة تقديرهم المستحق عن العام الدراسي الحالي الذي يترتب عليه مسير الطالب التعليمي المقبل، فتعد نتائج الصف الثالث المتوسط من أهم النتائج التي ينتظرها الآلاف في عموم محافظات العراق.

وفي سياق متصل حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة في جنيع اللجان الامتحانية أثناء سير اختبارات أخر العام وذلك حفاظا منها على سلامة الطلاب حتي الانتهاء من اداء الاختبارات والتي استمرت نحو 15 يوما تقريبا.

متابعة اعلان نتائج الثالث المتوسط بالعراق برقم المقعد

لازالنا نتابع ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراقية، والتي من المتوقع بين اللحظة والأخري يتم اعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ليقوم الطالب او ولي الامر من استخراج النتيجة بالتفاصيل من الدرجات المستحقة لكل طالب وكذلك المجموع الإجمالي.

استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق

نحيط بكم علما أن على الطالب استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط برقم المقعد أو بالأيم الرباعي عن طريق الرابط الرسني لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية المرفق اعلاه، مع تمنيات موقعنا ثقفني لجميع طلاب محافظات العراق بالمزيد من النجاح والتفوق.