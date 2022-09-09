رئيس الفلبين ناعيا الملكة إليزابيث: العالم فقد شخصية لها منزلة عظيمة

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، اليوم الجمعة، الملكة إليزابيث الثانية بأنها شخصية عظيمة، مشيرا إلى أنها جسدت للعالم المنزلة الرفيعة للملكة الحقيقية والتزامها بالواجب والتفانى من أجل جميع من هم فى مملكتها.





وأشاد الرئيس الفلبينى فى بيان له نقلته قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بتفانى الملكة إليزابيث، قائلا إنه حتى الفلبينيين شعروا بالمودة والحب تجاهها كملكة وأم وجدة. وأضاف أن العالم فقد شخصية حقيقية لها منزلة عظيمة ظهرت طوال حياتها وطوال فترة حكمها كملكة. وقد أفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس الفلبينى سيوقع كتاب تعزية الملكة الراحلة فى وقت لاحق من اليوم الجمعة فى مقر إقامة السفيرة البريطانية لور بيوفيلس فى حى "فوربس بارك" بمدينة "ماكاتى". وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - فى منزلها بإسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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