الرئيس التشيكى: الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التشيكى ميلوش زيمان إنه تلقى نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية بحزن شديد، مشيدا بإخلاصها الدائم للنظام الملكى البريطانى والعمل الجاد والتواضع الهائل الذى خدمت به أمتها.





وأضاف زيمان - حسبما نقل راديو براغ الدولى فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للاستقرار.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا عن حزنه العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما أرسل تعازيه القلبية والصادقة إلى العائلة المالكة والشعب البريطانى وشعوب الكومنولث.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى، إن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للتفانى والعمل الجاد والإنسانية.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - فى منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.