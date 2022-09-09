وأضاف زيمان - حسبما نقل راديو براغ الدولى فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للاستقرار.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا عن حزنه العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما أرسل تعازيه القلبية والصادقة إلى العائلة المالكة والشعب البريطانى وشعوب الكومنولث.
من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى، إن الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للتفانى والعمل الجاد والإنسانية.
وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - فى منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التشيكى: الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا للاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.