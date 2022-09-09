العالم اليوم - تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الخميس، عن تسجيل أول إصابة بفيروس بجدري القردة المعدي.

وقالت الصحة الأردنية في بيان إن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن في 20 أغسطس الماضي.

وأوضحت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد 5 أيام من وصوله إلى البلاد، وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق.

وبعد 5 أيام أخرى، ظهرت أعراض أخرى هي بثور جلدية على الوجهة واليدين.

وعندما راجع الطبيب في 7 سبتمبر، شك حينها الطبيب بإصابته بفيروسجدري القردة.

وبعد إجراء الفحص، تأكد الطبيب أن المواطن مصاب بفيروس جدري القردة.

ولفتت الوزارة أن المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الان استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول.

وكان مصر أعلنت تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس، قبل يومين.

يذكر أن المرض لا ينتقل إلا من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.