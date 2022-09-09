العالم اليوم - "أبوظبي التجاري" يجمع 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - كشف بنك أبوظبي التجاري عن استكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى على الإطلاق والتي سيتم إصدارها بتاريخ 14 سبتمبر 2022، حيث جمع البنك مبلغ 500 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات.

وتم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 4.5 بالمئة وتمت تغطية الإصدار بواقع 3.8 ضِعف بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار.

ويأتي الطلب القوي من المستثمرين في أعقاب جولة من الاجتماعات مع المستثمرين التي نظمها البنك، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ونهجه في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكان البنك قد اعتمد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيته المؤسسية، واتبع نهجاً للاستدامة يتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات في بناء اقتصاد شامل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وأكد البنك التزامه أيضاً من خلال تقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي في عمليات البنك التشغيلية، بما يتماشى مع طموحات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يشكل الإصدار الناجح والأول من نوعه للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري إنجازاً مهماً وخطوة بارزة في مسيرة البنك نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ..كما تعكس هذه الخطوة قناعة البنك بأهمية الدور الحيوي الذي تسهم به البنوك الكبرى في دعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، والتزامه الراسخ بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد اعتمدنا إطار عمل السندات الخضراء بهدف وضع أسس استراتيجية طويلة الأجل لدعم جهود جمع التمويلات لمبادرات الطاقة النظيفة ومختلف المشاريع المستدامة ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا وكافة الأطراف المعنية للعمل معاً على تحقيق تطلعاتنا المستقبلية وبناء مستقبل أفضل والوصول إلى الحياد المناخي".

وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير الناجح للسندات الخضراء مدعوماً بتصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيفA و A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف A+ و F1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش ..كما حصل البنك على تصنيف AA من مؤشر "إم إس سي آي" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.