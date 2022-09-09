نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو ماكس IPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو ماكس IPhone 14 Pro Max .. يتابع الكثير من المواطنين الإصدارات الحديثة لشركة آبل عن أحدث هواتفها وهو آيفون 14 برو ماكس والذي كان ينتظره الكثير من متابعي التكنولوجيا وعالم التقنية بفارغ الصبر وقد أعلنت الشركة اليوم الأمريكية أبل أنها تستعد لإصداره بأربع إصدارات وبمواصفات عالية وقياسية لكنها متفاوتة وذلك عبر مؤتمر صحفي سيطلق الهاتف والإعلان عن التفاصيل فيه ومتاحًا بالألوان المختلفة وبإصدارات 14 ميني آيفون 14 آيفون 14 برو آيفون 14 برو ماكس.

سعر ايفون 14 برو ماكس IPhone 14 Pro Max

يأتي الهاتف بمميزات عصرية وإمكانيات قياسية أهمها أنه تم إصداره بثلاثة كاميرات.

خلفية دقة كلًا منهما 12 ميجا بيكسل بجانب أن الكاميرا الأمامية المميزة.

بنفس الدقة لتعطيك صورة أمامية وخلفية جيدة وجودتها عاالية .

ويأتي الهاتف بذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت وتعلوا حتى تصل إلى 512 جيجا بايت وكذلك واحد تيرا بايت أي 1000 جيجا بايت وهي المساحة القياسية

تم تصميم الهاتف وتزويده بشاشة بمقياس 6.72 بوصة بمواصفات جيدة جدًا وقوية .

كما أن الذاكرة الخاصة بالجوال والعشوائية 8 جيجا بايت مما يضمن سرعته في الاستخدام .

كما أن البطارية جيدة جدًا ليست كسابقيها من الإصدارات وتعطي وقت أطول للفرد لاستخدامها حيث تأتي بالسعة 3420 مللي أمبير.

بجانب أن نظام التشغيل هو الذي يعتمد عليه مؤسسي آبل لهذا الهاتف IOS 16.

وعن المعالج الخاص بهذا الهاتف فهو من النوع A16 .

وبالنسبة لمقياس الشاشة ودقتها فهي 1284*2778 بيكسل، أما عن نوعها فهو Super Retina XDR OLED.

وبالنسبة للعلبة الخاصة بهاتف آيفون 14 برو ماكس فتأتي بها الهاتف والسماعات الأصلية من الوايرليس بجانب الشاحن الأصلي وكابل أصلي للشحن وكذلك جراب خلفي من أجل حماية الهاتف وشاشة زجاجية تلصق للشاشة من الأمام لحمايتها وكتيب يشرح التشغيل والتعامل مع الهاتف وكذلك الضمان.

وبالنسبة لسعر الهاتف بالدولار الأمريكي وبعملات الدول العربية.

فيأتي سعر الهاتف iphone 14 pro max بالدولار الأمريكي 1340 دولار.

أما بالنسبة لسعره iphone 14 pro max بالدرهم الإماراتي 5990 درهم إماراتي.

وكذلك سعر الهاتف iphone 14 pro max في المملكة العربية السعودية 5990 ريال سعودي.

بينما سعره في جمهورية مصر العربية 38300 جنيه مصري.