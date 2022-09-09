المبعوث الأمريكى الخاص لليمن يزور الإمارات والسعودية وعمان

جدة - نرمين السيد - يبدأ المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيم ليندركينج، الجمعة، جولة تشمل كلا من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة فى الأسابيع الثلاثة المقبلة فضلا عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة التى توسطت فيها الأمم المتحدة.





وجاء على الموقع الرسمى لـ وزارة الخارجية الأمريكية أن توسيع الهدنة يؤدى إلى زيادة المنافع الملموسة لجميع اليمنيين وإحراز تقدم لا غنى عنه فى دفع رواتب موظفى الخدمة المدنية وكذلك توسيع وجهات الرحلات الجوية وفتح الطرق، كما أنه سيمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وقرار يمنى شامل ودائم يستجيب لدعوات الشعب اليمنى للعدالة والمساءلة. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من الإجراءات الأخيرة للحوثيين التى تقوض الهدنة وتهدد المنافع المنقذة للحياة التى جلبتها للشعب اليمنى، كما تدعو الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة مثلما التزموا بها علنا فى الأول من شهر أغسطس.

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