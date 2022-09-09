نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص أنواع السيارات في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص انواع السيارات في السعودية 2022 .. في ظل ارتفاع أسعار السيارات ورغبة الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى تملك وشراء السيارات سواء جديدة أو مستعملة فيقع على عاتقهم مشكلة السعر وهو ما لا يمكن مناقشته وذلك بسبب الأسعار المرتفعة داخل أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية لذا يلجأ العديد من الأسر ورجال الأعمال والشباب للبحث عن السيارات الاقتصادية العائلية والتي تؤدي احتياجاتهم وتلبيها بدون مبالغ طائلة وكبيرة والأمر ذاته قد يجعل البعض يقرأ تلك المقالة والسطور القليلة القادمة من أجل معرفة ما هي السيارات الاقتصادية ذات السعر المتوسط والمعقول وكذلك الذي يناسب جميع أفراد الأسرة.

ارخص انواع السيارات في السعودية 2022

كيا ريو

السيارة الاقتصادية الأولى هي كيا ريو تلك السيارة تحتل القائمة في مرتبتها الأولى.

والتي تتوفر في المملكة العربية السعودية وهي سيارة سيدان أو هاتشباك والتي تأتي مع خيارين.

من المحركات وهذا يجعل الخيارين من السيارة اقتصادية في الوقود فتقطع 17.5 كيلو متر.

لكل لتر فالمحرك الأول 100 حصان فقط وهو أوتوماتيك أو يدوي مكون من 6 سرعات.

والثاني يأتي بقوة 123 حصان ويأتي أيضًا به أوتوماتيك أو يدوي ست سرعات بقير متصل به.

ويمكنك أن تحصل على السيارة بأسعارها التالية والتي سنذكرها .

بدون ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة المفروضة عليها.

قيبدأ سعر السيارة LX B1 من 67,963 ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر نظيرتها LX B2 من 71,758 ريال سعودي.

أما عن سعر LX B2 سيدان فبدايتها من 73,598 ريال سعودي.

وبالنسبة لـ EX هاتشباك فتبدأ من 75,208 ريال سعودي.

أما عن EX سيدان فبدايتها من 81,185 ريال سعودي.

تويوتا ياريس

والسيارة الثانية في قائمة السيارات الاقتصادية والأرخص في المملكة العربية السعودية هي المركبة.

تويوتا ياريس التي تأتي بمحرك بميزة التنفس الطبيعي بسعة 1.5 لتر وذلك.

بقوة تصل إلى 105 حصان بجانب أن لها قوة عزم ودوران تصل 140 نيوتن متر.

وبالنسبة لأسعار هذه السيارة بفئاتها المختلفة والمتنوعة فهي كالتالي:-

السيارة الأولى من فئة Y FLT2 CVT والتي يبدأ سعرها من 58 ألف ريال سعودي.

بينما Y2 CVT تبدأ من 58 ألف ونصف ريال سعودي.

وكذلك Y Plus CVT فتبدأ من 60 ألف ونصف ريال سعودي.