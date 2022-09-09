متى موعد نزول حساب المواطن بالهجري لهذا الشهر سبتمبر 2022؟

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عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يتساءل المستفيدين عن متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر؛ وذلك لأنه قد يحدث تقديم أو تأخير موعد إيداع بعض الدفعات، يأتي تلك نتيجة تضارب موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، فهذا هو السبب الرئيسي وراء تأخير نزول حساب المواطن، والإيداع في حسابات المستفيدين، حيث يحتل حساب المواطن أهمية كبيرة لدى المواطنين في كل أنحاء المملكة؛ نظرًا للدعم الذي يقدمه للحالات الأشد احتياجًا.

متى موعد نزول حساب المواطن

مع الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديد، يزداد التساؤل حول متى موعد نزول حساب المواطن، وكم باقي على صرف الدفعة المستحقة بالهجري، لذلك حدد البرنامج موعد الصرف لهذا الشهر سبتمبر 2022 الدفعة رَقَم 58، على أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق 15 صفر بالهجري، 11 سبتمبر بالميلادي؛ حيث يرجع سبب تاريخ النزول إلى أن اليوم العاشر من شهر سبتمبر يصادف عطلة نهاية الأسبوع، لذلك تم تأخير الموعد لليوم التالي الأحد.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ

بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية يوجه البرنامَج المستفيدين إلى استعلام حساب المواطن برقم الهَوِية عن طريق نفاذ، والتحقق من حالة الأهلية، وذلك بالطريقة الآتية:

الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على زر تسجيل الدخول، ثم اختيار الدخول عن طريق النفاذ الوطني. الانتقال إلى منصة نفاذ وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في حساب أبشر. الضغط على زر تسجيل الدخول، ثم ينقلك النظام إلى صفحة التأكيد. ادخل الرمز المرسل على رَقَم الجوال. اضغط على زر المتابعة، تنتقل تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية. اضغط على دراسة الأهلية، ثم معرفة حالة الأهلية.

الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي

مع الإعلان عن متى موعد نزول حساب المواطن، وأنه جاري إيداع الدفعة المستحقة الآن، يبدأ المستفيدين في التساؤل الساعة كم ينزل حساب المواطن في بَنك الراجحي، وهنا يؤكد حساب المواطن على أنه لا يوجد ساعة محددة للإيداع، وأن الإيداع يتم على مدار اليوم، لذلك بمجرد نزول الدعم في الحساب البنكي تصلك رسالة على رَقَم الجوال تؤكد نزول الدعم، وبإمكان التوجه لأقرب مَكِنَة الصراف الآلي، والاستعلام عن مبلغ الدعم، ثم صرف حساب المواطن.