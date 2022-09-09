نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نزول دفعة 58 لحساب المواطن في جميع حسابات المستفيدين الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك أيام قليلة متبقية حتى إيداع الدفعة 58 من البرنامج، حيث من المقرر أن يتم إيداعها في 11 سبتمبر، بحسب ما كان سابقًا نشرت، كما أودع برنامج حساب المواطن ما يقارب 3.6 مليار ريال خصصت لدعم شهر أغسطس للمستفيدين من الدفعة 57، سوف نعرض عليكم كافه تفاصيل إيداع الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن 2022، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

موعد استحقاق دفع حساب المواطن 58

أعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم دفع الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو قبله أو بعده بيوم إذا كان اليوم العاشر هو عطلة نهاية الأسبوع ، كما تم نشره على حسابه الرسمي بأن الدعم سيتم صرف الدفعة 58 يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، هذا وأن البرنامج يعد من أفضل وأهم البرامج التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، نظرًا لكونه يساهم وبدرجة كبيرة في دعم شرائح كبيرة من المواطنين وله دور هام في تنمية الاقتصاد داخل المملكة، إضافة إلى أنه قد تم تطبيق الزيادة الاخيرة بأمر ملكي من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

دفعة إيداع دعم أغسطس 57

في 10 أغسطس، أودع حساب المواطن قرابة 3.6 مليار ريال سعودي مخصصة لدعم شهر أغسطس، الدفعة 57 للمستفيدين الذين تم استكمال طلباتهم وفق المعايير والشروط والوثائق المتفق عليها، بلغ اجمالي المبلغ الذي دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ بدايته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال كتعويض عن مدفوعات سابقة، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة حتى إيداع 58 سبتمبر دفعه عن عام 2022.

كيفيه القبول في برنامج حساب المواطن