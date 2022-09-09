14 مليون يورو من فرنسا لدعم مشروعات المياه فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - فى بيان - أن الاتفاقية التى وقعها وزير الاقتصاد الموريتانى عثمان مامادو والسفير الفرنسى فى نواكشوط روبیر مولیي، يبلغ تمويلها 14 مليون يورو، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان بالإضافة إلى منع مخاطر النزاعات التى تفاقمت بسبب ندرة الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى الأساسية، مع الاهتمام بالقضايا الخاصة بالنساء والفتيات.

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