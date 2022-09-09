روسيا: القبض على خلية لتمويل داعش فى منطقة موسكو

جدة - نرمين السيد - وأفادت الهيئة -وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، الخميس، بأنه تم الكشف عن خلية من ممولى "داعش" الذين حولوا مبالغ كبيرة لتمويل التنظيم الإرهابي، حيث قام أعضاء الخلية، من مواطنى روسيا، بتحويل تلك المبالغ باستخدام بطاقات مصرفية إلى أحد العناصر القائمة على التمويل، والمدرجة على قائمة المطلوبين الدوليين لارتكاب جرائم خطرة بما فى ذلك الأنشطة الإرهابية. وتم التأكيد على اعتقال الجناة، ورفع دعوى بتهمة المساعدة فى ارتكاب أنشطة إرهابية.

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