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عمر شويل - جدة الآن رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني الفصل الدراسي الثاني من موقع epedu.gov.iq، حيث إن نتائج الثالث المتوسط للدول الثاني من العام الحالي قد تصدرت جميع محركات البحث خلال هذه الأيام وذلك بسبب الإقبال الشديد من قبل أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة هذه النتائج؛ حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة الماضية، ويمكن لجميع الطلاب معرفة الآن رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب بعد الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتي قامت باعتماده.

الآن رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم في دولة العراق أعلنت أن نتائج الصف الثالث المتوسط قد قارب على الإعلان عنها وذلك عقب تصحيح ومراجعة ورصد كافة النتائج داخل جميع محافظات العرق؛ وستقوم وزارة التربية والتعليم بدورها بعرض النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات وذلك من بداية الجولة الأولى بالإضافة إلى أنه سيتم إكمال كافة الدرجات وهذا بسبب ضمان الشفافية.

يتم في الوقت الحالي الانتهاء من تصحيح الامتحانات بكل دقة وانضباط وذلك بهدف أن ينال كل طالب ما يستحقه، كما أن الطلاب الذين قاموا بالرسوب في الدور الأول لهم أن يقوم ببذل المجهود الازم وذلك حتى لا يقوم بضياع فرصة الدور الثاني في النجاح ويقوموا باجتياز امتحانات الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني الكترونياً

إن الطلاب الذين ينتظرون نتائج الصف الثالث المتوسط لهم أن يستعلموا عنها الكترونياً وذلك عن طريق الخطوات التالية: