نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الثاني، يتابعها الكثيرون من مختلف محافظات العراق حيث أن الطلبة والطالبات من تلك المرحلة التعليمية ومن الذين قد حصلوا على درجات أقل من نسبة النجاح، وخلال الشهر الماضي تمت الاختبارات الخاصة بهم في الدور الثاني وتم اختبار مختلف الطلبة والطالبات بالسادس الابتدائي بالعراق، ومن خلال التوجه لموقع وزارة تعليم العراق من الممكن الاطلاع على البيانات الخاصة بالنتيجة، وذلك باتباع خطوات على الموقع تسهل معرفة الدرجات.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الثاني

من خلال موقع وزارة التعليم من الممكن الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2022 الدور الثاني بعد أن تمت الاختبارات في سائر مدارس الابتدائي بمختلف المحافظات على مستوى العراق، ومن خلال الكنترولات الخاصة بالتصحيح والرصد للدرجات جاءت التصريحات من قبل العديد من المسؤولين، والتي توضح أن النتيجة خلال ساعات قليلة من تلك اللحظة الراهنة ستكون بصدد الظهور، وقد صرحوا أيضا بأن النتيجة سيتم الحصول عليها على الفور بعد رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق حيث تمت أعمال المراجعة، ويجري رصد الدرجات في كشوفها لترفع على الموقع ليبدأ الطلاب في مرحلة الاستعلام عن درجاتهم من الموقع.

طريقة الحصول علي نتائج السادس الابتدائي

من الممكن الحصول على نتيجة السادس الابتدائي في العراق من خلال اتباع خطوات سهلة، وجميعها تكون بعد التوجه لموقع وزارة التربية والتعليم والذي يتبع حكومة العراق، ومن ثم يبدأ الطالب في القيام بالآتي: