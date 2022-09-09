نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة مديونية stc برسالة وطريقة السداد إلكترونياً وشروط الإعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة مديونية stc برسالة، أصبحت من أكثر الأسئلة المنتشرة التي يبحث عنها الجميع في المملكة العربية السعودية، حيث تكون تلك الخدمة من أكثر الخدمات المهمة التي تقوم شركة الاتصالات في السعودية بتقديمها لجميع العملاء وذلك لأنها تمكن العملاء من معرفة مبالغ الفواتير وغيرها.

معرفة مديونية stc برسالة

تستطيع أن تعرف مديونية stc برسالة عن طريق الخطوات الآتية:

معرفة مديونية stc برسالة عن طريق الاتصال على ذلك الرقم 8001166696.

أو بإمكان العملاء أن يقوموا بإرسال رسالة نصية على الرقم الآتي 900، حيث تضمن هذا الرقم 9955 وسوف تصل لم رسالة بها المبلغ الخاص بالمديونية.

ما هي طرق دفع فواتير stc؟

بعدما تنتهي من معرفة مبلغ الفواتير الخاص بك، سوف يتوجب عليك أن تقوم يدفعها وذلك من خلال الطرق الآتية:

الدفع من خلال موقع stc

يتم التسجيل في الموقع الرسمي.

عليك أن تحدد الرقم الذي تريد تسديده.

الذهاب على خانة تسديد وبعد ذلك الذهاب فوق خانة دفع.

لابد أن تختار طريقة الدفع التي تتناسب معك سواء كانت بطاقة الائتمان أو حساب سداد.

الضغط على خانة دفع الآن.

التسديد من خلال تطبيق Stcpay

لابد أن يتواجد ذلك التطبيق على هاتفك.

ثم عليك ان تسجل الدخول عليه.

الضغط على خدمات stc.

تحديد قيمة الفاتورة التي تريد أن تسددها.

الذهاب على خانة سدد.

تعرف على تطبيق الاستعلام عن مديونية stc

قام تطبيق mystc بتوفير خدمات تتعلق بــ معرفة مديونية stc برسالة أو من خلال رقم الهوية، وحتى تستطيع أن تقوم بالحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي، وآب ستور.

لابد أن تقوم بالتسجيل على التطبيق عن طريق اسم المستخدم أو من خلال رقم الهوية وكلمة السر المخصصة لك.

الضغط على دخول.

الذهاب إلى فواتير stc.

التعرف على المبالغ في ذلك التطبيق.

شروط الإعفاء من دفع المديونية

لابد أن تتوافر تلك الشروط حتى تقوم بالإعفاء منها وهي:

إن يكون الدين قديم.

لابد أن تقوم بدفع نصف المبلغ المالي فقط من الفواتير في شهر واحد وذلك يكون من وقت تقديم هذا الطلب.

خدمة معرفة مديونية stc برسالة تلك الخدمة قامت شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية بتوفير هذه الخدمة، بغرض أن يتمكن والمواطنين من معرفة قيمة المديونية عبر الرقم المخصص للرسائل وهذا ما قومنا بتوضيحه من خلال يرد الخطوات.