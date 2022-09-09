كيف احصل على إعفاء بنك الراجحي من سداد باقي القرض 1444 وما هى المستندات والاوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيف احصل على إعفاء بنك الراجحي من تسديد باقي القرض 1444 تساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة وكيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي لعام 1443م، حيث أن مصرف الراجحي السعودي يقوم بتقديم عدة إعفاءات للمتعثرين عن سداد قيمة الأقساط المستحقة وفقًا لشروط وأحكام معينة حددها المصرف، حيث أن العالم أصبح صعب وأصبحنا نعاني من غلاء شديد وكان هذا نوع من أنواع تخفيف بعض من أعباء الحياة على المواطنين وموجهة الغلاء الذي يحدث في البلاد.

كيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي 1443هـ

كي تحصل على إعفاء مصرف الراجحي السعودي يمكنك اتباع بعض الخطوات حتى تحصل على الإعفاء وهي كالآتي:-

الذهاب المباشر على موقع مصرف الراجحي السعودي الإلكتروني الرسمي على رابط .

الإلكتروني الرسمي على رابط . قم بتسجيل الدخول على الموقع إذا كنت مستخدم جديد وإذا كان لك حساب قم بالدخول عليه بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول انقر على أيقونة “المصرفية الشخصية” واختر منها “التمويل الشخصي” وبذلك يتم تحديد التمويل الذي تريد الحصول عليه.

اكتب رقم الهوية الوطنية الشخصية ثم ابدأ في تقديم الطلب حتى تحصل على الإعفاء.

شروط استحقاق إعفاء مصرف الراجحي السعودي

يجب أن تتوافر بك بعض الشروط حتى تكون مستحقًا لإعفاء الراجحي ومن بينها ما يلي:-

في حالة وفاة العميل الذي قام بأخذ قرض من مصرف الراجحي السعودي.

يجب تقديم كل الأوراق والوثائق الرسمية التي تفيد حالة العميل الاجتماعية و الاقتصادية حتى يثبت استحقاقه للإعفاء.

وكذلك في حالة إصابة المواطن الحاصل على القرض بعجز كلي أو جزئي نتيجة لحدوث حادث له.

تقديم التقرير الطبي الذي يفيد حالة العميل الصحية ومدى استحقاقه.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي السعودي

في حالة قبول الطلب للحصول على إعفاء مصرف الراجحي لعام 1443هـ يجب تقديم بعد الأوراق والتقارير اللزمة والتي تتمثل فيما يلي:-

الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالعميل وصورة لها.

أوراق رسمية من البنك توضح قيمة القسط والمبلغ المتبقي وعدد الأقساط المتبقية من قيمة القرض.

تقرير طبي وعملي يفيد حالة العميل الصحية والأسباب التي اضطرته للحصول على القرض وعجزه عن سداد قيمة الأقساط المتبقية.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

يمكن الحصول على قرض من بنك الراجحي يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، ومن المعروف أن بنك الراجحي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن يجب توافر عدة شروط الحصول على هذا القرض وهي: