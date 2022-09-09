نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تفويض تأشيرة وتأشيرة العمل عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طرق الاستعلام عن تفويض تأشيرة، بالتحديد بعد إطلاق وزارة الخارجية السعودية رابط إلكتروني خاص بتقديم خدمات التأشيرة وخدمات أخرى بغرض التسهيل على المواطنين ومواكبة تمويل وتحسين الخدمات طبقًا لرؤية السعودية 2030، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات حول هذا الموضوع.

الاستعلام عن تفويض تأشيرة

هناك بعض الخطوات التي ألزمت بها وزارة الخارجية المواطنين في حال رغبتهم في الاستعلام عن تفويض التأشيرة الخاصة بهم، وذلك كما يلي:

في البداية يجب التوجه بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية لمنصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالدخول على خدمات المواطنين والمقيمين.

بعد ذلك يتم الدخول على خدمة التفويض على تأشره.

ستظهر لك اتفاقية خدمات الدفع الإلكتروني اختر ايقونة موافق أسفل الصفحة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الصادر الخاص بالتأشيرة في المكان المخصص له.

ثم قم بكتابة رقم السجل.

بعد ذلك قم بتحديد جهة القدوم الخاصة بك.

ثم أدخل الرمز المرئي

يعد ذلك اختر أيقونة بحث.

استعلام عن تفويض تأشيرة عمل

في حال الرغبة في الاستعلام عن حالة تفويض تأشيرة العمل فإن هناك عدة خطوات يتوجب على الشخص اتباعها، ومن الأسطر التالية سوف نوضح لكم هذه الخطوات:

أولًا لابد من الانتقال إلى منصة التأشيرة الإلكترونية ثم اختيار تأشيرة عمل.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم الخاص بعقد العمل.

ثم أدخل رقم السجل.

بينما سيتطلب منك تحديد جهة القدوم من بين القائمة التي أمامك.

ثم قم بكتابة رمز الصورة المرئي.

وفي النهاية قم بالنقر على زر البحث.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

هناك عدة خطوات سوف نعرضها لكم في النقاط التالية في حال الرغبة في التعرف على التأشيرة من خلال رقم الجواز، وذلك كما يلي:

قم بالدخول إلى منصة التأشيرات الالكترونية.

ثم قم بالدخول على قائمة الاستعلام عن تأشيرات المملكة.

بعد ذلك سيتكفل منك إدخال البيانات الشخصية الرئيسية في المكان المخصص لها.

ثم قم بتحديد نوع الاستعلام من خلال اختيار زر طلب دعوة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الطلب ثم رقم السجل.

ثم قم بإدخال الرمز الخاص بأنك لست روبوت.

في النهاية انقر على زر الاستعلام حتى تظهر امامك النتيجة.

فيدو توضيحي للاستعلام عن تفويض التأشيرة

في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا معكم على كافة المعلومات حول الاستعلام عن تفويض تأشيرة مع التعرف عن كيفية الاستعلام عن التأشيرات الخاصة بالعمل داخل المملكة العربية السعودية.