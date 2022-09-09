نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العوائد السنوية وطريقة التقديم وأهم المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية واحدة من أبرز الخدمات التي وفرتها وزارة المالية من أجل معرفة المواعيد الخاصة بالصرف للمستحقين، وهذا في إطار تنفيذ مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بعد تزايد عمليات البحث عن مواعيد نزول هذه العوائد من قِبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات عن هذا الموضوع.

الاستعلام عن العوائد السنوية

قبل التعرف على كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية التي وفرتها وزارة المالية في السعودية، سوف نوضح لكم في نقاط ما المقصود بهذه الخدمة بالتحديد:

العوائد السنوية هي واحدة من الخدمات المتعلقة بدخل المواطنين السنوي في المملكة العربية السعودية.

وقد تم إطلاق وتوفير هذه الخدمة لأول مرة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

أتاحت هذه الخدمة في رفع مستوى الدخل لدى المواطنين ومساعدتهم في التعايش بشكل أفضل.

حتى أصبحت هذه الخدمة من أبرز الخدمات التي يتم توفيرها مع كل نهاية عام ميلادي في السعودية لفئة محدودي الدخل.

كيفية التقديم على العوائد السنوية

هناك عدة خطوات سوف نوضحها لكم في الأسطر التالية من أجل التقديم على الاستفادة من العوائد السنوية، وذلك كما يلي:

في البداية لا بد من الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

قم باختيار قائمة منصة أفراد.

ثم الذهاب على التسجيل.

قم بكتابة وإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمقدم.

قم بتسجيل العنوان الوطني.

قم بإدخال كافة المعلومات حول الدخل.

ثم أضف الحساب البنكي الخاص بالمقدم.

سيتطلب منك إرفاق المستندات الخاصة بالمقدم.

قم بالضغط بعد ذلك على زر التسجيل.

سيتم إرسال كلمة مرور بكل مؤقت بغرض تفعيل الحساب.

بهذه الخطوات تكون انتهيت من التسجيل في المنصة الخاصة بالعائد السنوي.

المستندات المطلوبة للتقديم على العوائد السنوية

ألزمت وزارة المالية وجود بعض الشروط اللازمة من أجل الحصول على العائد السنوي، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

صورة خاصة بأحقية المقدم في الحصول على العائد في حال كان قاصر أو فاقد الأهلية.

تقديم وكالة شرعية جديدة المستحق.

في حال كان المستحق مطلقة فلا بد من توفير صورة لقسيمة الطلاق.

تعبئة النموذج الخاص بتحويل الحساب للوكيل وتوفير الإمضاء عليه.

صورة من الدفتر العائلي تكون مختومة.

صورة من دفتر عائلة الزوج في حال كان المستحق أرملة.

صورة لقسيمة حصر الورثة الخاص بالمتوفي.

كتابة إقرار سنوي خاص بصرف العوائد والإمضاء عليه.

إحضار ما يثبت صحة رقم الأيبان المتعلق بالمتقدم.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات حول الاستعلام عن العوائد السنوية مع توضيح أبرز المستندات اللازمة لذلك.