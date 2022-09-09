الرئيس الأمريكى يؤكد لحلفائه استمرار دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، استمرار الدعم الدولى لـ أوكرانيا، بكل السبل الممكنة بما فى ذلك من خلال استمرار تأمين المساعدات الأمنية والاقتصادية ومتابعة فرض العقوبات على روسيا لمحاسبة الكرملين على عمليته العسكرية.





وذكر للبيت اﻷبيض -فى بيان- أن ذلك جاء فى حديث عبر تقنية الفيديو مع الحلفاء والشركاء، وأن القادة ناقشوا أيضا استخدام روسيا للطاقة كسلاح، والحاجة إلى مزيد من التنسيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لأوروبا.

وشارك فى المحادثة كل من رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، والمستشار الألمانى شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالى دراجى، ورئيس الوزراء اليابانى كيشيدا، والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج، والرئيس الرومانى يوهانيس، والرئيس البولندى دودا، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس، وممثلون عن فرنسا والاتحاد الأوروبى.

وفى سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن عن دعم أمنى إضافى لأوكرانيا بواقع 2.8 مليار دولار، مؤكدا أن لقاءه بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كان مثمرا .

وفى مؤتمر صحفى قال بلينكن "أعتقد أن لدينا يوما مثمرا للغاية وذا مغزى من نواح كثيرة هنا فى أوكرانيا.. هذه هى رحلتى الخامسة هنا بصفتى وزيرة الخارجية، وهى الثالثة منذ بدء العملية الروسية".

ووفقا للموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية فقد أشار بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتقد أنه سيكون من المجدى بشكل خاص أن تأتى الزيارة فى هذا الوقت حيث تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد فى الجنوب، وكذلك فى الشرق.

وتابع لقد تمكنت من الإعلان أيضا عن دعم أمنى إضافى اليوم لأوكرانيا 2.8 مليار دولار، وبذلك يرتفع الإجمالى منذ بدء العملية الروسية إلى حوالى 14.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية، وبالطبع هناك مساعدات اقتصادية كبيرة ، ومساعدات إنسانية مصاحبة لذلك.

وقال تمكنت من قضاء حوالى ساعتين مع الرئيس زيلينسكى وفريقه وفريقنا فى استعراض كل جانب من جوانب دعمنا لأوكرانيا بالإضافة إلى الضغط الذى نمارسه على روسيا لإنهاء عمليتها، وكان ذلك الاجتماع مثمرا للغاية.