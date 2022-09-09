نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022 مبروووك النجاح

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022، التي يبحث عنها الأهالي والطلاب والطالبات معرفة درجاتهم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية الإنتهاء رسميا من عمليات التصحيح والمراجعة، ليتم الكشف عن النتيجة رسمياً، في معظم المحافظات العراقية، حيث يتم رفع النتيجة رسميا علي الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.

بدأت مع الساعات الأولي في صباح اليوم إظهار نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2022، الدور الثاني بعدما قضي الطلاب والطالبات الامتحانات في 25 أغسطس الماضي واستمرت حتي الثالث من شهر سبتمبر 2022، ومنذ هذا الوقت والطلاب والطالبات في حالة قلق شديد، إلى أن أعلنت رسمياً الوزارة عن نتائج الشهادة في جميع المحافظات العراقية.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق الدور الثاني لنهاية العام الدراسي 2022، فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات والإعلان عنها عبر موقع نتائجنا في المحافظات الأتية: (محافظة بغداد ، الكرخ ، الرصافة ، دهوك، الكرخ الاولي، دهوك، السليمانية، بابل، صلاح الدين، واسط اربيل، الرصافة الثالثة، القادسية، الانبار، كربلاء ، كركوك، النجف، البصرة، ميسان، المثني، نينوي، الرصافة الثانية، الرصافة الاولي، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، ديالي، ذي قار) وذلك من خلال النقر علي هذا الرابط (results.mlazemna.com) الخاص لموقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط وزارة التربية والتعليم العراق

يقوم جميع الطلاب بالكشف عن نتيجة شهادة الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 من خلال الذهاب الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الدخول علي هذا الرابط (epedu.gov.iq) لكي يتم الاستعلام عن النتيجة والاطلاع عليها ومعرفة جميع درجات المواد والمجموع الذي تم الحصول علية.

طريقة استخراج الصف الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022

لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق الترم الثاني لعام 2022 يجب اتباع جميع الخطوات التالية:

القيام بالدخول علي الرابط الخاص بوزارة التعليم العراقي من خلال النقر هنا epedu.gov.iq.

الذهاب الي نتائج الامتحانات.

اختيار نتيجة امتحانات الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022.

الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022. يلزم تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك علي سبيل المثال رقم المقعد والمحافظة.

التأكد من صحة البيانات.

التأكد من صحة البيانات. الضغط علي كلمة استخراج النتيجة.

يتم علي الفور ظهور النتيجة ومعرفة الدرجات والمجموع بالتفصيل.

وصلنا معكم لختام شرح نتائج الثالث متوسط العراق الدور الثاني 2022 مبروووك النجاح.