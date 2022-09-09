نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر سبتمبر 2022 الدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر سؤال يتردد على ألسنة المستفيدين الجدد والقدامى من البرنامج. حيث يرغب الجميع في معرفة موعد نزول الدعم عقب إعلان البرنامج عن صدور نتائج الأهلية في يوم 30 أغسطس الماضي. ويتم صرف المبالغ المالية للمستحقين بعد التأكد من أهليتهم للحصول على الدعم. ويتم الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين والتي يأتي على رأسها بنك الراجحي.

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر

تساءل أحد المستفيدين عن موعد نزول حساب المواطن فتلقى الإجابة من خدمة المستفيدين من حساب المواطن. بأن الدعم يتم صرفه بصورة دورية في اليوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي. وقد يتم الإيداع قبل هذا التاريخ بيوم أو بعده بيوم وذلك إذا تصادف يوم الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع. وقد تحدد موعد صرف الدفة 58 من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن برنامج حساب المواطن يوم أمس الأول الموافق 7 من سبتمبر. عن المدة المتبقية لنزول حساب المواطن وهي أربعة أيام. ما يعني أن موعد نزول الدعم سيكون خلال يومين فقط من الآن.

استعلام أهلية حساب المواطن

مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن يقوم المستفيدين بالاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن. ممن لم يتحققوا من الأهلية حال الإعلان عن صدور النتائج، ويتم الاستفسار عن الأهلية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

بعد النقر على زر تسجيل الدخول سوف يتم توجيهك إلى حسابك في البرنامج.

ادخل إلى قائمة الأهلية ثم اختر منها دراسة الأهلية.

ستظهر لك نتيجة الأهلية الخاصة بك في حساب المواطن سواء أكنت مؤهلاً أو غير مؤهل لاستحقاق الدعم. وفي حالة عدم الأهلية يمكنك تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن. وتستطيع الإطلاع على مقالتنا التي توضح خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

تستطيع الاستعلام عن نزول دعم حساب المواطن من خلال اتباع التالي:

توجه إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

سجل الدخول إلى حسابك.

اختر علامة التبويب استعلام عن حساب المواطن.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم اكتب رمز التحقق.

اضغط على أيقونة استمرار للإطلاع على بيانات الدفعة الخاصة بك، ومعرفة هل تم إيداع الدعم أو لا.

إذا كنت ترغب في الاستفسار عن أي شيء يخص حسابك. يمكنك استخدام رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع خدمة المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد سبق وحذر أكثر من مرة من إخفاء أية معلومات جوهرية. حيث يترتب على ذلك تطبيق المادة عشرين والتي تنص على حرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تقل عن عامين. أو استرداد كافة المبالغ النقدية التي حصل عليها المستفيد دون وجه حق. أو اتخاذ الإجراءين معاً.