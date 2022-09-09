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عمر شويل - جدة تعرف على شروط دار التمليك للمتقاعدين 2022، تم تأسيس شركة دار التمليك عام 2008. وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول التمويلية السكنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية. كما تهدف الشركة إلى مساعدة الأفراد بالمملكة ليتمكنوا من شراء منازل خاصة بهم .تحرص الشركة على تقديم خدماتها بما يتناسب كافة شرائح المجتمع المختلفة. كما تعمل على تسهيل إجراءات تملك العقارات للأفراد وفق مجموعة من الأحكام والشروط المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي يجب توفيرها لدى المتقاعدين. وإذا كنت ترغب في معرفة هذه الشروط تابع معنا هذا المقال.

شروط دار التمليك للمتقاعدين 2022

من يرغب من المتقاعدين في التقدم للحصول على تمويل، لا بد له من التأكد من تحقيقه لمجموعة من الأحكام التي حددتها شركة دار التمليك. وتختلف هذه الأحكام والشروط باختلاف نوع العقار الذي يأمل المتقاعد في تملكه.

ما هي شروط دار التمليك للمتقاعدين لتملك الأراضي

حددت الشركة مجموعة من الشروط والتي يجب على المتقدمين توفيرها للحصول على التمويل اللازم لتملك الأراضي، أدناه هي الشروط لشراء أراضي للمتقاعدين:

يشترط ألا يزيد عمر المستفيد من التمويل عن 75 عام.

لن تزيد قيمة التمويل عن 2 مليون ريال سعودي.

لا بد أن تعادل قيمة الدفعة المقدمة 30%.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي من القطاع الحكومي.

وللقطاع الخاص، يجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 7000 ريال سعودي.

شروط دار التمليك للمتقاعدين لتملك شقة أو فيلا أو عمارة

أعلنت الشركة مجموعة من الشروط للمتقاعدين خاصة بتملك شقة أو فيلا أو عمارة. فعلى من يرغب من المتقاعدين التقدم لامتلاك أي من هذه العقارات التأكد من تحقيق هذه الشروط. وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يشترط ألا يزيد عمر المستفيد من التمويل عن 75 عام.

لن تزيد قيمة التمويل عن 5 مليون ريال سعودي.

لا بد أن تعادل قيمة الدفعة المقدمة للمسكن الأول 10%.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي من القطاع الحكومي.

وللقطاع الخاص، يجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 7000 ريال سعودي.

شروط الشركة للمتقاعدين إعادة تمويل

كما أعلنت الشركة نفس الشروط السابقة لإعادة التمويل للمتقاعدين، على أن تقوم بتمويل ما قيمته 80% من سعر العقار.

بعد الانتهاء من ذكر شروط دار التمليك للمتقاعدين لإعادة التمويل، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا. نسال الله التيسير للجميع، متمنين لكم جميعاً السداد والتوفيق.