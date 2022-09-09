وزير الدفاع الأمريكى: أمريكا لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا فحسب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن واشنطن بمساعدتها أوكرانيا تساعد النظام الدولى ككل، وأن الولايات المتحدة لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا فحسب، بل عن كامل النظام الدولي.





وقال أوستن خلال مؤتمر صحفى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلى عقب اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا فى قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس بايدن على الشريحة الأخيرة من مساعدة أمريكية إضافية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ675 مليون دولار". وشارك أوستن وميلى فى الاجتماع الذى ضم ممثلى أكثر من أربعين دولة بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرغ. وخصص الاجتماع لبحث التحديات التى تطرحها عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا. كما تطرق الاجتماع لاحتياجات القوات الأوكرانية وإجراء المزيد من عمليات التدريب على أنظمة عسكرية وأسلحة متطورة.

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