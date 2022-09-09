بريطانيا تستبدل صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان أن هذا الإجراء سيبدأ بعد انتهاء الحداد على الملكة الراحلة والذى سيستمر 10 أيام. وأوضح البيان أن الفئات النقدية التى تحمل صورة الملكة ستبقى سارية وأن التغيير سيلحق جميع الفئات التى تحمل صورتها، وهى أوراق 5 و10 و20 و50 جنيها. وأكد البيان أن هذا الإجراء سينسحب على أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وباقى بلدان الكومنويلث.

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