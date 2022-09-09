كيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن 1444 من خلال الحاسبة التقديرية calculator

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عمر شويل - جدة تم إطلاق إمكانيات عديدة وجديدة ومتطورة في برنامج حساب المواطن، وتم إصدار أداة جديدة تسهل على المواطنين السعوديين إمكانية معرفة مستحقاتهم وهي أطلق عليها الحاسبة التقديرية لحساب المواطن وذلك استنادًا إلى معايير متعددة منها مجمل دخل الأسرة والدخل الفردي للأفراد وعدد الأفراد، وبعد أن صدر أمر ملكي بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن يمكنك استخدام الأداة لتتأكد من قيمة الاستحقاق بعد اطلاعك عليها من خلال الموقع الإلكتروني ثم مطابقتها مع المبالغ التي تم إيداعها في الحساب البنكي مع موعد صرف الدفعة المخصصة للمستفيدين، وذلك حرصا من الحكومة السعودية في توفير الدعم العادل لكل مواطن مستحق وبدون حدوث أي أخطاء أثناء الصرف.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1444

ويسعى الكثير من المواطنين المستحقين للدعم في معرفة قيمة المبالغ المستحقة لهم قبل موعد الصرف وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلك الخدمة من خلال استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالدفعة والمبلغ المستحق وذلك من خلال إتباع خطوات بسيطة وهي:

الدخول على موقع حساب المواطن

أضغط على خيار الحاسبة التقديرية الذي سوف يظهر لك في الصفحة الرئيسية.

ثم يتجه الموقع لصفحة الحاسبة لكتابة البيانات المطلوبة.

كتابة إذا كان المستعلم رب لأسرة أو مستقلًا.

إذا كان المستعلم مستقل فسوف يقوم بكتابة مجمل الراتب الخاص به، تبعًا لما سجل في طلب الاستحقاق، ثم النقر على أحسب.

في حالة كان المستعلم رب أسرة فسوف ينقر على كلمة ” رب أسرة” ويقوموا بتحديد عدد التابعين الذين يستحقون الدعم ثم النقر على احسب.

كم يبلغ قيمة دعم حساب المواطن الجديد

أعلن من قبل برنامج حساب المواطن خلال حسابه الرسمي على تويتر عن الابتداء في تطبيق تعديلات جديدة بعد صدور الأمر الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين وذلك بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وسوف يكون استحقاق المواطن تبعًا للتعديلات الجديدة كالتالي:

عائل الأسرة سوف يحصل على 720 ريال.

التابع الذي يكون عمره 18 عام سوف يحصل على 360 ريال.

التابع الذي لم يصل عمره إلى 18 عام سوف يحصل على 216 ريال.

كما أوضح البرنامج على أنه إذا فقد أحد رقم جواله أو قام بتغييره ولا يستطيعون أن يسجلوا في حساب المواطن بسبب ذلك، فتم إتاحة الفرصة لهم بتسجيل دخول بوابة المواطن الإلكترونية، ثم الضغط على الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم كتابة البيانات الخاصة بحساب أبشر للمستفيد، ثم كتابة رمز التحقق أو كلمة المرور، وبذلك سوف يتم تحويل الحساب الشخصي في برنامج حساب الوطن.

موعد صرف حساب المواطن

ومن المعروف أن موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين يكون باليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في الشهر الجاري سوف يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية في المملكة، ولذلك فقد تقرر تأجيل الصرف ليكون يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، وسوف يتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بصباح اليوم المذكور.