ترقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثالثة tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة ينتظر عديد من طلاب الثانوية العامة لعام 2022 موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيقات الجامعات، ولك بعدما تم إمداد الفترة المخصصة لتسجيل الرغبات إلى يوم واحد إضافي، وهكذا تجد أن الطلاب سوف يقوموا بتسجيل الرغبات وتعديلها في تنسيق المرحلة الثالثة إلى يوم الخميس الموافق 8/9/2022 وذلك بعدما كان من المقرر أن تنتهي فترة تسجيل الرغبات في مساء يوم الأربعاء، وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتائج والتي يترقبها جميع الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة ويتبقى فقط الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة بالإضافة إلى تنسيق الدبلومات الفنية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بناءً على قرار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فقد صرح أن الموقع المخصص في تنسيق أعمال الترشيح للطلاب وفقًا لدرجات سواء كانت الكليات أو المعاهد لعام 2022/2023، وهنا وضح أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من المفترض أن تكون في بداية الأسبوع القادم، أو كحد أقصى سوف يتم الإعلان عنها فيما يقرب من 72 ساعة وذلك بعدما يتم الانتهاء من تنسيق هذه المرحلة، ويستطيع الطلاب أن يقوموا بمعرفة نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق الرقم القومي وكذلك رقم الجلوس ومعهم الرقم السري.

تعرف على خطوات تعديل الرغبات في التنسيق



وقبل أن يتم الانتهاء من التسجيل في موقع التنسيق قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية تعديل الرغبات، وذلك في موعد أقصاه هو غلق باب التقديم في موقع التنسيق، بإمكان طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة أن يقوموا بتعديل الرغبات عبر شبكة الإنترنت عن طريق الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع التنسيق الإلكتروني

يتم كتابة رقم الجلوس وكذلك الرقم السري وأيضًا الرقم التأكيدي الخاص بالطالب.

وهكذا سوف تظهر لك بيانات الطالب.

النقر على الخطوة التالية من أجل أن تقوم بتأكيد جميع البيانات الخاصة بك

وهنا سوف تظهر لك شاشة بها 75 رغبة، وهكذا يتوجب عليك أن تقوم بتعديلها.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات تظهر لك قائمة الرغبات التي تم تسجيلها وبها رقم الإيصال، يمكنك أن تقوم بحفظه أو حتى طبعه.

موعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة

قرر وزير أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن موعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة سوف ينتهي في الساعة السابعة مساءا من اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر عام 2022، وذلك لأن الوزير قام بمد التنسيق ليوم آخر وذلك في الجامعات الحكومية وكذلك المعاهد، وعلاوة على ذلك يمكن للطلاب أن يقوموا بتعديل جميع رغباتهم حتى الساعة 7 مساءا من يوم الخميس، لذا لابد أن يقوم الطلاب بالسرعة في تسجيل الرغبات.

انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد أن تم الانتهاء من التسجيل في التنسيق من خلال البوابة الإلكترونية لطلاب المرحلة الثالثة أصبح الآن غير متاح التعديل على الرغبات أو إضافة رغبات جديدة، ومن المقرر أن يتم فحص جميع الرغبات التي قام الطلاب بتسجيلها ليتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج التنسيق خلال الفترة المقبلة.