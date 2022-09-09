نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر العروض الترويجية لهايبر بندة السعودية مكتوبة بالماركات والأسعار أغتنموا الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد بندة واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى كافة عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% على كافة المنتجات سواء الغذائية أو التنظيفية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض بندة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بندة بالمملكة العربية السعودية

حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات المتنوعة التي من بنيها كلًا من التالي:

يشتمل العرض على زيت دوار شمس نباتي العربي متوفرة بسعر 35.95 ريال سعودي. كما يشتمل على مكرونة قودي 450 جرام متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على صدور دجاج طرية داري 1 كيلو جرام متوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على أرز بسمتي بنجابي المهيدب متوفرة بسعر 69.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على أرز مزة بسمتي أبو كاس متوفرة بسعر 56.95 ريال سعودي. كما يحتوي على تونا تندرينا قودي متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على أكياس شاش أسود ليبتون 300 كيس متوفرة بسعر 29.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مسحوق غسيل تايد مركز متوفر بسعر 49.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى مناديل للوجه أونو عبوة إعادة تعبئة متوفرة بسعر 19.95ريال سعودي. كما يشتمل على شبيهة قشطة نادك متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي.

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