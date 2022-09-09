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عمر شويل - جدة مؤسسة “تكافل” السعودية تمنح أكثر من 15 ألف طالب وطالبة جائزة “تفوق”، وتسعى مؤسسة تكافل الخيرية إلى دعم وتشجيع طلاب المدارس ودفع العملية التعليمية للأمام، عن طريق تحميس وتحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد في العملية التعليمية، وانطلقت تكافل هذا العام مع بداية العام الدراسي الجديد بجائزة جديدة شملت 15 ألف طالب.

مؤسسة “تكافل” السعودية تمنح أكثر من 15 ألف طالب وطالبة جائزة “تفوق”

حيث أعلنت مؤسسة تكافل دعم الطلاب من خلال تقديم جوائز تحفيزية للمتفوقين، وتشمل جائزة تكافل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، من 2350 مدرسة على مستوى المملكة. وشملت جائزة تكافل للطلاب المتفوقين بالصف الثالث المتوسط وجميع المرحلة الثانوية على مستوى المملكة.

نبذة عن مؤسسة تكافل الخيرية

مؤسسة تكافل الخيرية مؤسسة حكومية سعودية تقدم الدعم المادي والمعنوي للطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة العربية والسعودية، وصدرت الموافقة على إنشائها في شهر رمضان من عام 1431هـ، وسجلت بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتحطى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين.

طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1444

دخول موقع مؤسسة تكافل باتباع الرابط التالي.

في حال الدخول لأول مرة، يتم النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”. تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية للطالب – رقم جوال ولي الأمر – رمز التحقق)، ثم النقر على “متابعة”.

وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق على الجوال المسجل. قم بتعبئة الرمز المرسل إلى جوالك ثم النقر على “متابعة”. قم بتعبئة وإكمال البيانات التالية (رقم الهوية – الاسم – الجنس – رقم جوال ولي الأمر – اسم المستخدم الجديد – كلمة المرور الجديدة – تأكيد كلمة المرور الجديدة – رقم جوال الطالب أو ولي الأمر – البريد الإلكتروني).

ثم النقر على “تسجيل”.

أهداف جائزة تفوق من مؤسسة تكافل

تهدف جائزة تفوق إلى رفع المستوى العلمي لدى الطلاب والطالبات.

تحقيق عنصر التفوق والذي يتم تحديده من خلال تقييم المعدل الدراسي عبر نظام نور واختبارات البرنامج الوطني للقياس.

تنمية القدرات العملية ورفع الروح المعنوية للطلاب.

شروط البرنامج الخاص تكافل للطلاب والطالبات