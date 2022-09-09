نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. رابط التسجيل في منصة اعتماد 1444 والشروط الواجب توافرها للقبول etimad.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد بدأ البحث يتزايد من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة اعتماد، وهي التي فعلتها وزارة المالية من أجل استفادة المواطنين من الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد للجهات الحكومية والخاصة أيضًا، فهي تعمل على تسهيل الأمور المالية والمعاملات التي تجري بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، كما أنها تقدم الكثير من الخدمات من خلال المنصة، وذلك حرصا من الحكومة السعودية في مساعدة مواطنيها، وتوفير الكثير من الخدمات لهم والتي كانت تأخذ الكثير من الوقت والجهد بسبب الإجراءات الكثيرة، ولكن الآن أصبحت أغلب تلك الخدمات تتم من خلال النظام الإلكتروني.

التسجيل في منصة اعتماد 1444



ومنذ أن تم الإعلان عن الخدمة الإلكترونية الخاصة بالإجراءات المالية، أصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة التسجيل في المنصة للاستفادة من تلك الخدمات التي تقدمها ولذلك نعرض لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في المنصة الإلكترونية بكل سهولة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، ويستطيع جميع المواطنين التسجيل في منصة اعتماد من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة اعتماد

النقر على تسجيل الدخول.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة ( الاسم، ورقم الهوية، وبيانات الحساب البنكي، والعنوان ورقم الجوال).

إدخال البيانات بدقة عليك التأكد من صحتها.

النقر على خانة التسجيل.

سوف تصلك رسالة على رقم الهاتف الذي سجلته سابقًا وبها كود التسجيل.

إدخال كل المستندات المطلوبة.

يحب طباعة استمارة التفويض الخاص بك وبعد ذلك أرفق صور التفويض على منصة اعتماد.

وبذلك تم تفعيل الحساب.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

لقد تم وضع مجموعة من الشروط التي أقرتها وزارة المالية وعلى المتقدمين الانتباه لها وذلك من اجل استحقاق الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من قبل الوزارة، والتي حرصت على توفيرها لهم من خلال المنصة الإلكترونية للتسهيل عليهم في القيام بها بدون ضياع الجهد أو الوقت وتلك الشروط كالآتي:

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط إدخال كافة البيانات بدقة كبيرة.

إرفاق كل البيانات المطلوبة.

لابد من إرسال التفويض حتى تكون عملية التسجيل ناجحة.

يجب تقديم عروض الشركات داخل ملفات مغلقة.

يجب الموافقة على كل الشروط والأحكام.

ماهي الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد

تقوم منصة اعتماد بتقديم خدمات متنوعة مثل:

إدارة الميزانية: وهي تقوم بتوفير الخدمات الإلكترونية التي تهم الجهات الحكومية مثل ( تبليغ الميزانية، ومناقلات الميزانية، وتعزيز الميزانية وعرضها).

إدارة العقود والتعميدات: تختص بها إدارة كل ما يخص العقود التعميدات

إدارة الحقوق المالية: تعمل مع الجهات الحكومية في عملية رفع طلبات أوامر الصرف وايضًا دفع التعويضات إلكترونيًا.

إدارة المنافسات والمشتريات: وهي تقوم بطرح المناقصات وفحص العرض، وتعمل على السماح للقطاع الخاص رؤية المناقصات وشراء والكراسات واستقبال الدعوات.

أهداف منصة اعتماد للخدمات المالية

تهتم منصة اعتماد السعودية بتحقيق الكثير من الأهداف لخدمة المواطنين والمصالح العامة والخاصة، وهذه الأهداف هي كالتالي: