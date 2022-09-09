نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة عروض الطيران في اليوم الوطني السعودي 1444 والرحلات الجوية المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اليوم الوطني السعودي يومًا مميزًا لكل من يريد السفر، فهو فرصة رائعة حيث تنهال العروض على الرحلات في هذا اليوم بشكل غير عادي، فإذا كنت تريد أن تخوض تجارب مميزة وتستكشف أماكن لم يسبق لك التواجد فيها فليس عليك إلا متابعة هذا التقرير لمعرفة أهم العروض في اليوم الوطني السعودي لعام 1444 والذي يعد من أهم الأيام في تاريخ المملكة وتقدم الكثير من الهيئات والشركات السعودية خصومات وعروض كبيرة خلال تلك الفترة احتفالا بذلك اليوم المميز، والذي يحتفل به جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب أنه يأتي في ذكرى تأسيس المملكة.

عروض الطيران في اليوم الوطني السعودي 1444



ومع العديد من العروض التي يتم تقديمها في الشركات المحلية المختلفة داخل المملكة، يقبل دائما المواطنين على الاستفادة من تلك العروض والتي من أبرزها عروض الطيران، حيث تتنافس وتتسابق الشركات المحلية السعودية في هذا اليوم لتقديم عروض مميزة للمواطنين كنوع من أنواع المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم وتعمل تلك الشركات على إغراء المواطنين بأسعار تنافسية لم يسبق لها التواجد في الساحات، على أي حال من المتوقع ارتفاع الأسعار لزيادة الإقبال على حجز التذاكر لذلك نوصيك بأن بحجز تذكرة سفرك لقضاء عطلة لا مثيل لها وبسعر مغرى جدًا.

الرحلات المقدمة من قبل الشركات المحلية

ويوجد الكثير من العروض التي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من اليوم الوطني، وإليكم افضل أسعار تذاكر الطيران بمناسبة ليوم الوطني للسفر من العاصمة الرياض إلى الدول الآتية:

إلى هولندا: إذا أردت السفر إلى مملكة الأراضي المنخفضة، بلدان طواحين الهواء وأرض التوليب فالرحلة مقدمة بسعر مغري جدا و هو 2008 ريال سعودي فقط .

إلى إسطنبول: القسطنطينية، بلد تتواجد بأوروبا وآسيا معًا، أكبر مدينة في تركيا مركز ثقافي وتاريخي يقصدها السائحون من شتى بقاع العالم والسعر لا يصدق ابتداءً من 1805 ريال سعودي .

إلى لندن: مدينة الضباب والماركات والعلامات التجارية العالمية، بلد الهدوء والجمال بسعر 1884 إنها فرصتك الذهبية لا تفوت هذا .

إلى الإسكندرية: عروس البحر الأبيض المتوسط في البلد العريق مصرنا الشقيقة بسعر 966 ريال سعودي.

إلى دبي : بلد الأبراج وناطحات السحاب بلد أطول برج في العالم برج خليفة، بلد متحف المستقبل والتكنولوجيا بسعر 1168 ريال سعودي.

إلى عمّان : عاصمة الأردن بلد العراقة والشموخ أرض الحضارات بسعر 966 ريال سعودي .

كما يمكن من الدمام يمكنك السفر إلى المدن التالية بأسعار تنافسية:

القاهرة: بلد الأهرامات وبرج القاهرة يمكنك الاستمتاع بعراقة وأصول التاريخ في هذا المكان بسعر 1125 ريال سعودي.

إلى جاكرتا: عاصمة إندونسيا إذا كنت تفضل الأجواء الآسيوية بلد كبيرة مترامية الأطراف بسعر 3639 ريال سعودي.

موعد اليوم الوطني السعودي

وسوف يأتي اليوم الوطني السعودي بهذا العام في يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وفيه تحتفل المملكة بذكرى التأسيس، كما يحصل جميع العاملين في المملكة سواء بالقطاع العام أو الخاص على عطلة رسمية من العمل، وذلك حتى تتاح أمامهم الفرصة للاحتفال أو السفر إلى الخارج من أجل إحياء ذلك اليوم الهام.