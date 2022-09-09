نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. التسجيل في منصة مدرستي 1444 قبل بدء العام الدراسي madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل عديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في منصة مدرستي، وذلك بهدف أن يقوموا بالاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، وتعتبر تلك المنصة من أكثر المنصات الهامة التي قامت وزارة التعليم بإطلاقها وهذا بهدف أن يقوم الطلاب بتلقي التعليم عن بعد، واستطاعت أن تحظي بالاعتماد على التعليم المدمج في المملكة العربية، وذلك بجانب التعليم من خلال المدارس، حيث أعلنت وزارة التعليم بأن التعلم الإلكتروني يعد إضافة للتعلم في المدارس وليس بديلا له، ولذلك فإن الحضور إلى المدارس يعد ضرورى لجميع الطلاب وتكون المنصات التعليمية الإلكترونية شيء إضافي يساعد الطالب في التعلم أكثر.

التسجيل في منصة مدرستي 1444

وحققت المنصة التعليمية التي تم إنشاءها خلال العام الماضي نجاح كبير داخل المملكة، حيث قيل على تلك المنصة أنها واحدة من المنصات الهامة في التعليم في دولة المملكة العربية السعودية، والتي تم الاعتماد عليها بشكل كام في السنوات الماضية وخاصة في وقت انتشار جائحة كورونا في جميع أجزاء العالم المختلفة ومن ضمنهم كانت دولة السعودية، وبإمكانك أن تقوم بالتسجيل في منصة مدرستي في حالة كان الطلب جديد من خلال الخطوات الآتية:

يتم التوجه إلى منصة مدرستي الإلكترونية

ومنها اختر قائمة العودة للمدرسة.

وعليك أن تقوم بتحديد تسجيل طالب جديد.

ويتوجب عليك أن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو كتابة رقم الإقامة ومعها رقم الهاتف الخاص بك.

لابد أن تتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها سابقًا.

وفي النهاية النقر على تأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

وقبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية والتي تعد إضافة قوية للطلاب وتساعدهم على التعلم بشكل أفضل، ويمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بهدف الاستفادة من الخدمات التي توفرها بداخلها وذلك يكون عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

ومنها قم بالضغط على حساب مايكروسوفت المخصص بالكادر التعليمي.

يلزم أن يتم إدخال البريد الإلكتروني ومعها كلمة السر.

النقر فوق خانة تسجيل الدخول.

قم بالولوج للصفحة الرئيسية حتى تستطيع أن تقوم باستخدام كافة الخدمات المقدمة من المنصة.

الخدمات المتوافرة على المنصة

وتقوم منصة مدرستي بتوفير العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والتي تساعدهم بشكل كبير في التعلم بشكل أفضل وقد حققت نجاح كبير منذ أن تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم، حيث تعددت الخدمات التي توفرها منصة مدرستي وشملت على: