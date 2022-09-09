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عمر شويل - جدة نموذج تمديد الزيارة العائلية الجديد وطريقة الاستعلام بعد التحديث، يبحث الكثير من المقيمون على كيفية تجديد الزيارة العائلية والنموذج الخاص بها، حيث يسعى الكثير من المقيمين لاستقدام عائلتهم إلى البلاد المقيمين فيها لقضاء أيام الإجازات مع ذويهم خلال فترة الإقامة، وتعمل وزارة الخارجية السعودية على تحديد مدة الزيارة ووقت انتهائها وذلك وفق شروط وقواعد وقوانين محدده.

وتعمل وزارة الداخلية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامه للجوزات بطرق في غاية السهولة مما يسهل على المقيم سبل الراحة وعدم التكدس أمام المقرات والهيئات الحكومية وتوفيرا للوقت والجهد وهذا ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية للتقدم نحو التكنولوجيا المتقدمة والتفتح على العالم الخارجي وهذا أيضا من ضمن تخصصات 2030، ويستطيع الفرد أن يقوم بعمل استضافة لأقاربه من الدرجة الأول من أسرته في المملكة وذلك على حسب المدة الخاصة بالتأشيرة.

نموذج تمديد الزيارة العائلية

إن تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الشخص الذي يقوم بحملها من دخول إلى الأراضي السعودية، وتمنح هذه التأشيرة إلى الأقارب من الدرجة الأولي لعائلات المقيمين بالمملكة مثل الوالدين، الزوجة والأبناء، ومن تعليمات هذا النموذج الآتي:

تقوم المملكة بالسماح للمقيمين على أراضيها باستقدام عائلاتهم وأقاربهم لقضاء بعض الوقت معهم وذلك لمدة معينه.

الفئات المسموح بها وهى الأقارب من الدرجة الأولي.

سمحت الإدارة العامه للجوزات أن يتم تمديد الزيارة عند انتهائها وذلك وفق شروط محدده.

طريقة تمديد الزيارة العائلية

تحرص المملكة دائما على تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين والمقيمين داخلها، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة، ذلك بدلا من إهدار الوقت والجهد والتكدس أمام المقرات الحكومية والمؤسسات، وذلك يتم من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة مثل إيقاف الخدمات من الشرطة، كيفية عمل تفويض قيادة سيارة والاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وغيرها، ومن الشائع بين المقيمين إن لصاحب التأشيرة لابد بعد انتهاء مددة زيارته بعد 90 يوما لا بد من مغادرته للملكه ومن ثم أن يعود مرة أخرى، وبناءا عليه لاستكمال فترة زيارته حتى نهاية مدة التأشيرة وتكون مدتها 365 يوما وان هذا التمديد متاح عبر منصة ابشر الإلكترونية دون الحاجة إلى الخروج من المملكة العربية السعودية، ولتمديد الزيارة العائلية يتم عن طريق الخطوات الأتية:

أولا الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول عن اسم المستخدم وكلمة المرور ولا بد أن يكون لديك حساب.

اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار الجوزات ثم تمديد تأشيرة زيارة.

سيتم إظهار صفحه بها الشروط والأحكام يحب قراءتها جيدا ثم الضغط على موافق.

يتم اختيار الشخص الذي تود تمديد الزيارة له إذا كان لديك اكثر من واحد.

سيتم إظهار صفحه بها بيانات الشخص المختار ومن ثم الضغط على تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة.

سوف تظهر رسالة بها تم تأكيد تمديد تأشيرة الزيارة.

يقوم المستخدم بطابعة الاستمارة ويقوم بإرفاق عدد من المستندات وهى اصل وصورة من جواز السفر،رقم اقامة المقيم، نموذج تمديد التأشيرة وذلك بعد تعبئة موضوع عليه صورة الزائر والذي يمكن تحميله من خلال موقع الإدارة العامة للجوازات.

هل يمكن تمديد الزيارة بعد انتهائها

يقوم الكثيرين من البحث عن هل يمكن تمديد زيارة الوافدين بعد انتهاء مدة زيارتهم، حيث انه بعد انتهاء مدة الزيارة يرغب الكثير من تجديد وتمديد طلب الزيارة مرة اخرى وذلك من اجل قضاء أطول وقت ممكن مع ذويهم، وقد قامت الإدارة العامة للجوازات بتوضيح ذلك الأمر حيث تم السماح للمقيم أن يمد زيارة عائلته بعد انتهاءها وذلك وفق شروط محددة وهى عمل اجراءات التمديد قبل انتهاء مدة التأشيرة الأصلية بسبعة أيام وإذا تم انتهائها قبل أجراء التجديد فلا يتعدى على انتهائها مدة 3 أيام فقط.

وأوضحت المديرية أيضا أن مدة الزيارة لا يجب أن تزيد عن 180 يوما، ومن الشروط أيضا تواجد صاحب التأشيرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وعليه أن يكون مسدد لكافة المخالفات المرورية التي وقعت عليه إن وجدت.

الاستعلام عن تمديد زيارة عائليه برقم الحدود

يمكن أجراء استعلام عن تمديد الزيارة وذلك من خلال من منصة ابشر الإلكترونية، التي تقدم المزيد من الخدمات الإلكترونية منها طريقة حجز موعد الأحوال المدنية وغيرها وللاستعلام عن التمديد يمكن اتباع الخطوات الآتية: