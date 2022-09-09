بوتين يعرب عن تعازيه في الملكة إليزابيث الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 سبتمبر 2022 12:28 صباحاً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث في الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الكرملين في بيانه: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث لبريطانيا ارتباطا وثيقا باسم الملكة إليزابيث الثانية. لعقود عدة، تمتعت بحق حب واحترام رعاياها، فضلا عن المكانة المرموقة التي حظيت بها على المسرح الدولي. أتمنى لكم الشجاعة والثبات في هذا المصاب".

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.