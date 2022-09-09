العالم اليوم - إلغاء أحداث رياضية حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - تفاعل عالم الرياضة على الفور مع وفاة الملكة إليزابيث بإلغاء سلسلة من الأحداث في كرة القدم والفروسية والكريكيت والجولف والرجبي بينما قام آخرون بالوقوف دقيقة صمت خلال المباريات.

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما. تقرر تعليق مواجهة في الكريكيت بين إنجلترا وجنوب أفريقيا في جنوب لندن يوم الجمعة بينما تم إلغاء مباريات في مسابقة الكريكيت المحلية للسيدات في إنجلترا .

ألغت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم مباراتين كان من المقرر إقامتهما يوم الجمعة مع إمكانية تأجيل المزيد من المباريات مطلع الأسبوع . وقالت الرابطة "سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من مباريات مطلع الأسبوع بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع السلطات والهيئات الرياضية الأخرى صباح الجمعة ".

وقالت الرابطة "سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من مباريات مطلع الأسبوع بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع السلطات والهيئات الرياضية الأخرى صباح الجمعة وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز من المرجح أيضا أن يتخذ قرارا بشأن مباريات مطلع الأسبوع يوم الجمعة .

في وينتورث، التي تستضيف بطولة بي.إم.دبليو للجولف البارزة، تم تعليق اللعب اليوم الخميس، وألغى المنظمون الجولة الثانية يوم الجمعة . وقال المسؤولون في بيان "كانت الملكة الراحلة مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم ... لن تقام أي مباراة يوم الجمعة وسيتم إغلاق ملعب الجولف ومنشآت التدريب ". وقال بيتر فورستر رئيس النادي الملكي للجولف إن رعاية الملكة للنادي لمدة 70 عاما كان "شرفا كبيرا ". وأضاف "بعد جلوسها على العرش في 1952، قبلت جلالة الملكة بلطف رعاية النادي الملكي للجولف في سانت أندروز ... على الرغم من أنها لم تكن لاعبة جولف، إلا أن رعاية صاحبة الجلالة الراحلة للنادي لمدة 70 عاما كان شرفا كبيرا لأعضاء النادي ".

وقال المسؤولون في بيان "كانت الملكة الراحلة مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم ... لن تقام أي مباراة يوم الجمعة وسيتم إغلاق ملعب الجولف ومنشآت التدريب وقال بيتر فورستر رئيس النادي الملكي للجولف إن رعاية الملكة للنادي لمدة 70 عاما كان "شرفا كبيرا وأضاف "بعد جلوسها على العرش في 1952، قبلت جلالة الملكة بلطف رعاية النادي الملكي للجولف في سانت أندروز ... على الرغم من أنها لم تكن لاعبة جولف، إلا أن رعاية صاحبة الجلالة الراحلة للنادي لمدة 70 عاما كان شرفا كبيرا لأعضاء النادي تم تأجيل مباراة محلية في الرجبي الخميس بينما أوقف الاتحاد الاسكتلندي للرجبي جميع المباريات المحلية المقررة مطلع الأسبوع .

أوقف اتحاد الفروسية البريطاني جميع الأحداث لمدة يومين .

وقفت الفرق دقيقة صمت في مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم التي شاركت فيها أندية بريطانية الخميس بينما ستقوم بطولة أميركا المفتوحة للتنس وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بنفس الأمر . وأشاد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بدور الملكة الناجح في تنظيم أولمبياد لندن 2012. وقال كو "في أكثر الأدوار أهمية، أظهرت قيادة استثنائية وحكمة وثباتا وهو ما ترك أثرا عظيما في نفوسنا جميعا خاصة في قطاع الرياضة. "لن أنسى أبدا التزامها التام بنجاح أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة".

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