نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب نظام 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ايمن عاشور عن قائمة الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات لطلاب الدبلوم الفني الصناعي لنظامي الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات، حيث أن من المقرر بداية تنسيق المعاهد والكليات بالنسبة إلي طلاب الدبلومات الفنية من كافه الشعب التجارية والصناعية والزراعية وسياحة وفنادق، وذلك في النصف الاول من شهر سبتمبر الجاري، وعليه فان الطلاب في حالة من الانتظار والتوتر والقلق من أجل معرفة كافه المعلومات والتفاصيل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفيما سبق وضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الآن الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات للشهادات الفنية الصناعي خمس سنوات والتمريض 2022، وعليه فان الطلبة والطالبات لهم الحق في الالتحاق بالكليات المحددة من الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وفقاً لتخصصاتهم بعد اداء اختبارات القدرات بنجاح، وفقاً إلي شروط ومعايير المجلس الاعلي للجامعات المصرية، علي أن يستمر التقديم في الاختبارات حتي يوم 7 سبتمبر الجاري.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022

وكان المجلس الاعلي للجامعات قد وضح أن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية، ويبلغ عددهم حوالى 830 ألفًا و753 طالب/ طالبة، من تخصصات صناعي و تجاري وصناعي شعبة الآثار وشعبتي زراعي أو موسيقي، والحاصلين علي مجموع 70% التقديم في مكتب التنسيق بالاوراق المطلوبة، وذلك لقبولهم في كليات الجامعات المصرية المختلفة، مع التأكيد علي ضرورة مراعاة شروط اللوائح الداخلية في الكليات وعمل اختبارات القدرات، وهي علي النحو التالي.