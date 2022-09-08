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عمر شويل - جدة كيفية صرف حقوقي في ساند للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل، تحرص المملكة العربية السعودية دائما على توفير الحياه الكريمة للمواطنين السعوديين واسرهم، ومن هنا قامت المملكة بإطلاق نظام ساند كأحد اهم البرامج التكافلية من المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، وذلك من اجل مساعدة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم لسبب ما، إن برنامج ساند يمنح الدعم لتلك المواطنين لحين التحاقهم بعمل جديد، ويتم منح هؤلاء المواطنين دخلا شهريا هذا بالإضافة إلى مساعدتهم لإيجاد عمل جديد، ويعمل على تقديم عروض وظيفيه تلائم قدراتهم وخبراتهم بالإضافة إلى ذلك منحهم بعض الدورات التدريبية التي تؤهلهم للخوض في سوق العمل.

إن نظام ساند يشمل كافة العاملين بالمملكة في نظاميها القطاع العام والخاص وأيضا العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وهنا يجب أن يكون سن المستفيد من نظام ساند اقل من 60 عاما، ويسعى ذلك النظام على تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين.

شروط الحصول على مستحقات ساند

يقوم نظام ساند بتوفير الدعم المادي للمواطنين السعوديين الذين فقدوا وظائفهم لسبب ما دون إرادتهم، وتقوم الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطن، ولقد قام نظام ساند بوضع مجموعه من الشروط للاستفادة من مستحقات ساند وهى كالآتي:

أولا لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم اقل من 60 عاما.

أن لا يتم فصله من شغله لأسباب شخصيه.

عدم امتلاكه لمصدر دخل أخر أو عمل خاص.

أن يكون قادر على العمل.

أن يكون ملتزم ولديه الجدية للبحث عن العمل.

الالتزام بالتدريب الذي تتيحه الوزارة له.

أن يقوم بالتسجيل عبر صندوق تنميه الموارد البشرية وفى مده أقصاها 90 يوما.

طريقة التسجيل في نظام ساند

لقد قامت الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية بإتاحة التسجيل في برنامج ساند، لمساعدة المواطنين السعودين على التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الحكومة وذلك تسهيلا على المواطنين لعدم التكديس والزحام أمام المقرات والهيئات الحكومية، هذا ما تسعى إليه الدولة تماشيا مع رؤية وتخصصات 2030، وفى السطور التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في نظام ساند وهى كالآتي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسه العامه التأمينات الاجتماعية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقيق المرئي لتسجيل الدخول.

سوف يقوم الموقع بعرض البيانات الشخصية في التأمينات.

قم بالضغط على تقديم طلب الاستحقاق.

قم بكتابة البيانات الشخصية ورقم حسابك البنكي.

قم بالضغط على حفظ ليتم حفظ البيانات التي قمت بإدخالها.

سيتم ظهور رسالة بها تأكيد العميلة بنجاح.

المبلغ المستحق من ساند

إن نظام ساند يتيح حد اقصي للتعويض المادي المتاح لديها وهو ما يقرب من 9000 ريال سعودي، وأما عن الحد الأدنى ما يقرب من 2000 ريال سعودي وهذا لتحقيق الحياة الاجتماعية لدى المواطنين، ويعمل ذلك النظام أيضا على منح التعويض للعاطلين وذلك لمدة سنه كامله على النحو التالي: