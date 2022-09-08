نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من حساب المواوطن حول ايقاف الدعم في هذه الحالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال برنامج “حساب المواطن” في اجابه على استفسار أحد المتابعين إن الحساب المصرفي “غير النشط” يتسبب في تعليق دفع الدعم للمستفيد المسجل في البرنامج، في هذه الحالة سيتم “رفض” حالة الدفع،جاء ذلك ردًا على الاستفسار الذي تلقاه برنامج حساب المواطن من أحد المتابعين، وقال البرنامج: وعليكم السلام إذا كان حسابك المصرفي “غير نشط”، فلن يتم صرف الدعم وسيتم “رفض” حالة الدفع الخاصة بك تحتاج إلى تفعيل الحساب المصرفي للاستفادة من الدعم،نحن سعداء لخدمتك”،علما بانه سوف نخبركم بكل ماهو جديد خول هذا الموضوع فى السطور التاليه. الحالة التي يتسبب فيها الحساب المصرفي في تعليق الدعم علي النحو التالي، حذر برنامج حساب المواطن المستفيدين من إخفاء أي معلومات جوهرية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعليق دعم المستفيد، في بعض الحالات يمكن للبرنامج استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد بشكل غير قانوني، من خلال الإجراءات أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين في بيان نشره عبر حسابه على تويت، أن البرنامج يوقف دعم المستفيد الذي يقدم مستندات أو معلومات مضللة خاصة المعلومات الأساسية، بدلاً من ذلك يجب على المستفيد من حساب المواطن تأخذ في الاعتبار تسجيل جميع البيانات بشفافية، إمكانية تقديم أي شكوى أو الاستفسار عن مشكلة في برنامج حساب المواطن من خلال التواصل على حساب المواطن المجاني برقم 19912، أو التواصل إلكترونياً مع بوابة حساب المواطن. كيفيه القبول في برنامج حساب المواطن يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم المواطن حاصلاً على الجنسية السعودية ويقيم في المملكة. من الضروري أن يكون مصدر دخل الفرد صغيراً وليس له مصدر دخل آخر. يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن عن 35 عامًا. إمكانية صرف الإعانة للأرامل اللواتي يعولن الأبناء. عدم المشاركة في برامج أخرى غير برنامج حساب المواطن.

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