نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم إنجازات ولي العهد محمد بن سلمان وما قدمة للمواطن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولي العهد في المملكة العربية السعودية هو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ولد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة عام 1405 هـ، الموافق 31 أغسطس 1985 م. أبوظبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، حصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على درجة البكالوريوس في القانون في جامعة الملك سعود، شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي في يناير 2015، استمر حتى أبريل 2015، ثم في 29 أبريل 2015، تم تعيينه نائبًا لولي العهد ونائب رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ثم عين وليا للعهد في المملكة العربية السعودية في يونيو 2017، بعد إقالة محمد بن محمد نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه. ماذا قدمه للمواطن السعودى قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خدمات جليلة للمرأة، حيث منحها العديد من الحقوق التي حرمتها من قبل، قال في عام 2016 في لقائه مع مجلة بلومبيرج الاقتصادية: “للمرأة حقوقًا في الإسلام كما فعلت مثل الرجل تمامًا”. ساهم الأمير محمد بن سلمان آل سعود في ترسيخ رؤية المملكة العربية السعودية 2023، ساهم في تحقيق هذه الرؤية، لا يزال يساهم في ذلك، رؤية تحافظ على رفاهية المواطن السعودي. ساهم الأمير محمد بن سلمان آل سعود في رفع مستوى الرفاهية بين السعوديين، من خلال إنشاء الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. دعم محمد بن سلمان آل سعود العديد من المشاريع التي ساهمت في دعم المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، مثل برنامج ساند، برنامج سكني ، ونظام الضمان الاجتماعى،غيرها. ماهى مواقف ولي العهد السعودي ولي عهد المملكة العربية السعودية، ليكون ملك المستقبل بعد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وزير الدفاع السعودي. رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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