نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل هنُا درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 واهم الكليات المرشحة حقوق – خدمة اجتماعية – تربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 نستعرضها الان حيث يسارع طلبة الثانوية العامة حالياً الوقت من اجل اللحاق بالتقدم لاى من الكليات الموجودة فى تنسيق المرحلة الثالثة حيث يفترض ان تكون اخر فرصة فى القيام بهذا الامر غداً الجمعة، يذكر ان تنسيق المرحلة الثالثة قد تم فتحه بقدوم سبت الاسبوع الحالى واعطت التعليم فرصة للطلبة الذين لم يعاونهم الحظ فى ترك رغباتهم فى مراحل التنسيق الاولى بأن يتركوا رغباتهم فى دخول الكلية المناسبة لهم بالمرحلة الثالثة التى من المقرر ان يكون اخر يوم فيها الجمعة 9/9/2022.

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

تتبقي خطوة اخيرة فى مشوار طلبة الثانوية العامة لهذا العام الذي يعتبر من اصعب الاعوام الدراسية التى مرت عليهم لكنها اوشكت على الانتهاء نهائي لتأتي بعدها مرحلة دراسية جديدة ينتظرها هؤلاء الطلبة بفارغ الصبر، ويفترض ان يقوم الطلبة الذين نالوا 50% من المجموع فيما يزيد سواء كان للادبي او للعلمي بكتابة رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة حتى يلحقوا بزملائهم الذين انهوا كتابة رغباتهم فى المراحل السابقة من التنسيق.

الكليات المتبقية فى تنسيق المرحلة الثالثة

بالطبع حددت التعليم الحد الادني من تنسيق كل مرحلة وفقاً لدراسة احوال الطلاب ورؤية مجاميعهم الكلية وهذا ما أمن ان يكون لكافة الطلاب كليات بداية من طلبة تنسيق المرحلة الاولى وحتى المرحلة التى يجري فيها ادخال الرغبات هذه الايام اى الثالثة فجميع الطلاب لديهم الحق فى دخول الكليات المختلفة بما يتناسب مع مجموعهم ومحل سكنهم، وبالنسبة لبعض الكليات المتاحة للادبي:-

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية موسيقية حلوان.

تربية رياضية بنات اسوان.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية العريش.

تربية فنية حلوان.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

اما بالنسبة لبعض الكليات المتبقية للعلمي فهي:-

اداب انتساب بني سويف.

تربية نوعية ( مسرح تربوي) بالمنصورة.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

تربية رياضية بنات بني سويف.

اداب انتساب العريش.

خدمة اجتماعية انتساب اسيوط.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة بورسعيد.

حقوق انتساب اسوان.

تربية نوعية موسيقية الاسكندرية.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022

عليك ان تقوم بترك رغباتك فى تنسيق المرحلة الثالثة بواسطة موقع التنسيق ويتم هذا عقب كتابة بياناتك من رقم الجلوس وغيرها ثم تحديد الكليات بنائاً على مجموعك ومحل سكنك.