الكويت: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الكويتى تنكيس الأعلام اعتبارا من يوم غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.





وقال مجلس الوزراء الكويتى - فى بيان اليوم الخميس، إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجارى. وأعرب المجلس عن خالص التعازى إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - وإلى الشعب البريطانى الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأعلنت الأسرة الملكية فى المملكة المتحدة - فى وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما فى الحكم.

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