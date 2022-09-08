رئيس الوزراء الإيطالى يشيد بروح التضحية والتفانى لدى الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وأعلن اليوم حساب العائلة الملكية البريطانية، عبر موقع "تويتر"، وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما، وذكر الحساب فى تغريدة: "الملكة ماتت فى سلام بقلعة بلمورال اليوم، وسوف يبقى الآن الملك وقرينته الملكة فى بلمورال، مساء اليوم، ويعودان إلى لندن غدا".

وكان أطباء قصر باكنجهام أعربوا فى وقت سابق عن "قلقهم على صحة جلالة الملكة"، بعد أن أعلن يوم أمس الأربعاء، إلغاء اجتماع افتراضى لها مع الوزراء، إثر توصية الأطباء للملكة بالراحة.