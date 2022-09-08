العالم اليوم - بوتن: إليزابيث تمتّعت بـ"حبّ واحترام رعاياها وبسلطة" عالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:20 مساءً - حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن 96 عاماً، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.

وقال بوتن في بيان أصدره الكرملين "طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية".

وأضاف أن "الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها"، مقدما تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث.

وتابع بوتن "أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم ان تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره".