العالم اليوم - رئيسة وزراء بريطانيا: ليحفظ الرب الملك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:20 مساءً - أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالملكة الراحلة إليزابيث وقدمت الدعم والولاء للعاهل الجديد الملك تشارلز.

وقالت خارج مكتبها في داونينج ستريت "نستهل حقبة جديدة في التاريخ الرائع لبلدنا العظيم، وتماما كما كانت ستتمنى جلالتها بقولها 'ليحفظ الرب الملك'".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيسة وزراء بريطانيا: ليحفظ الرب الملك .. في رعاية الله وحفظة