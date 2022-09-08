نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل حالاً حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة من موقع التنسيق للتقديم فى الحقوق وخدمة اجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد أدنى تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 من موقع التنسيق بالرقم القومي نستعرض نتابعه مع حضراتكم الان حيث تستعد وزارة التعليم العالي على إغلاق اعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة بعدما تم طرح الفرصة أمام الطلاب والطالبات من أجل تسجيل رغباتهم بداية من يوم السبت الماضي الموافق ميلادياً يوم 3 سبتمبر، عليه بدء الترقب يتزايد حول التعرف على طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة على شكل سنستعرضه ونوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

حد أدنى تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي ان يكون يوم الجمعة الموافق ميلاياً يوم 9 سبتمبر ميعاداً رسمياً لغلق أبواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة، حيث سيتم غلق التسجيل عند تمام السابعة مساءً من مساء يوم الجمعة بعدما تم طرح فرصة لتسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة اسبوعاً كاملاً لتنتهي يوم الغد وزارة التعليم العالي من استقبال رغبات الطلاب على تلك المرحلة التي كانت بحد ادني وصل الى 50% ، على ان تستعد بعدها وزارة التعليم العالي على استخدام موقع التنسيق الرسمي على إعلان ظهور نتائج تلك المرحلة اون لاين خلال 72 ساعة كحد اقصى أشار إليه وزير التعليم العالي حتي تكون النتائج معلنة ومن خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل سنستعرضه وننقله مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين وذلك على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-