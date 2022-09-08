نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق، نتابع أبرز المعلومات حولها من خلال هذا التقرير، حيث أن الطلاب من تلك المرحلة بعد أن أتموا الاختبارات الخاصة بهم بالدور الثاني في أغسطس الماضي بصدد الانتظار للنتيجة، ووفقًا لما أشارت له بعض المصادر المسؤولة، فالنتيجة تعد مطمئنة، وسيكون الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة خلال أيام، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للتعليم وبدأ إجراءات استخراج النتيجة بكل سهولة، أون لاين ومن المنزل، وبدون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق

بعد الانتهاء التام منذ أسابيع قليلة من أداء الطلاب لاختباراتهم، بدأت مختلف اللجان، وعلى مستوى العراق بالكامل في أن تقوم بالتصحيح الفوري، وذلك لكل الاختبارات، وعلى كل المقررات الدراسية، والتي قد رسب فيها بعض الطلاب، ويباشر المسؤولون عن الكنترول كافة أعمالهم التي تخص تصحيح مختلف المواد الدراسية، وقد تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات، وتجري الآن مختلف أعمال المراجعة والرصد للدرجات بشكل دقيق، وذلك بكافة محافظات العراق، هذا بالإضافة إلى أن النتيجة سوف تظهر ولكن بشكل تدريجي، وبعد إتمام كافة الأعمال الخاصة بالاختبارات سيتم منحها الاعتماد بشكل رسمي وذلك حتى ترفع مختلف السجلات المتواجد فيها كل بيانات الطلاب، ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن استخراج النتيجة بالدرجات بشكل سريع، وذلك عبر الموقع الوزاري للتعليم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

يقوم الطالب باتباع ما يلي من الخطوات القادمة: