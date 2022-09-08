نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع نتائج القبول الموازي وزارة التربية والتعليم العراقية بالامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع نتائج القبول الموازي الان ننقله ونقدمه أمام حضراتكم فى ظل بحث متواصل نشهده من قبل الطلاب والطالبات الناجحين فى المرحلة المؤهلة للقبول داخل الجامعات العراقية على معدلات حد أدنى قبول الجامعات العراقية ان كانت جامعات داخل العاصمة العراقية او شتي المحافظات الأخرى فى ظل استعدادات التعليم والبحث العلمي العراقية على قبول عدد مهول هذا العام سيكون أكبر من المقبولين فى العدد الماضي وذلك نسبتاً لارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام فى جميع المراحل، لذا ننقل ونتابع أمام حضراتكم بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك المرحلة

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على قبول استمارات القبول الموازي فى شتى الأقسام الموجودة على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث قد اعلنت وزارة التعليم العالي مؤخراً على ارتفاع أعداد الناجحين فى السادس الاعدادي هذا العام مما قد يدفع وزارة التعليم العالي على قبول عدد أكبر من المقبولين العام الماضي فى الجامعات العراقية، حيث سنشهد فى الايام القليلة المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي حدود أدني كل قسم من الأقسام التي ستكون موجودة أمام الطلاب سواء فى الشعبة الادبية ام العلمية أو التطبيقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل ونعمل على عرض الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزار التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق