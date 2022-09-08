نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 بالرقم الامتحانى على موقع وزارة التعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 بالرقم الامتحانى من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، ظهرت الان نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث ان النتائج قد رفعت بالشكل والنسخة الالكترونية فى عدد من المحافظات وهم محافظة الرصافة والكرخ الاولى والكرخ الثالثة ويريد كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى معرفة تلك النتائج من على الموقع الرسمى لوزارة التربية و التعليم فى العراق ونشرح لكم الان طرق الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الثانى من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بالرقم الامتحانى

طرق الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى

نتابع معكم عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز كل الاخبار الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الثانى من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى كل من المحافظات المتاحة وهى محافظات الرصافة والكرخ ويريد كل الطلاب فى معرفة طريقة مباشرة وسريعة تمكنهم من الحصول على النتائج فى اسرع وقت ممكن وتلك الطريقة هى :-

• يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

• ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

• بعد ذلك تختار الصف الصف الثالث المتوسط .

• تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

• أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

• في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

• يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

وتعد تلك الطريقة هى طريقة موحدة لكل المحافظات فى العراق

رفع النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

تم الان فى الوقت الحالى رفع نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الثانى فى محافظة الرصافة الثانية بشكل رسمى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وتتوالي نتائج الصف الثالث المتوسط فى الوقت الحالى بالظهور عبر الموقع ذاته ومعنى ذلك انها لم تظهر بشكل تدريجى مثلما حدث فى نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثانى فى وقت سابق .

اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

ظهرت اليوم نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات فى العراق علي الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بعد ان ظهرت فى عدة محافظات قامت وزارة التربية والتعليم فى العراق برفع نتائج كل المحافظات الاخرى عبر الموقع الرسمى الخاص بها بعد ان تمت مراجعة الدرجات واصبحت النتائج متاحة لكل الطلاب