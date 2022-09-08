العالم اليوم - الحكم والزيارات والصور.. أرقام قياسية في حياة ملكة بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:21 مساءً - حطمت الملكة إليزابيث الثانية، عددًا من الأرقام القياسية عبر مسيرة امدت لـ 70 عامًا على العرش البريطاني.

ومساء الخميس، أعلن قصر باكينغهام وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقا، إثر إعلان طاقمهما الطبي عن تدهور حالتها. ويرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز الأرقام القياسية التي حققتها الملكة البريطانية:

أكبر مدة حكم

حكمت إليزابيث الثانية لنحو 70 عامًا وحوالي 7 أشهر لتصبح أطول حكمًا من أي ملك آخر عبر التاريخ البريطاني.

وكانت الملكة إليزابيث قد حطمت الرقم القياسي في الجلوس على عرش بريطانيا في عام 2015، عندما اجتازت رقم جدتها المبرى الملكة فيكتوريا التي حكمت لمدة 63 عاما وسبعة أشهر ويومين حتى عام 1901.

وتفوقت إليزابيث على ملك تايلاند، بوميبول أدولياديج، الذي تولى العرش لمدة 70 عاما و126 يوما بين عامي 1946 و2016.

تعاقب رؤساء الحكومات

عايشت ملكة بريطانية 15 رئيسًا للوزراء على امتداد مسيرتها، كان أولهم وينستون تشرشل بين عامي 1952 وحتى 1955، وآخرهم رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس التي انتخبها حزب المحافظين، خلفا لبوريس جونسون.

ويوم الثلاثاء، التقت أليزابيث التي تقيم في قلعة بالمورال في اسكتلندا على غير العادة، مع ليز تراس، لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء بعد أن استقبلت جونسون لقبول استقالته.

وبسبب حالتها الصحية كسرت الملكة تقليدا عمره عقود في الأيام الأخيرة، عندما استقبلت جونسون وتراس في بالمورال عوضا عن قصر باكنغهام

وبشكل عام، تحرص الملكة على عقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء الحكومة، وعادة ما يجري الاجتماع في قصر باكنغهام بشكل أسبوعي.

* التقت إليزابيث الثانية 13 من أصل 14 رئيسًا للولايات المتحدة بداية من هاري ترومان، وكان آخر زائر لها من البيت الأبيض هو جو بايدن عام 2021.

رحالة بريطانيا

وُصفت الملكة البريطانية بـ"الرحالة" كونها سافرت إلى أكثر من 100 دولة منذ عام 1952، وأجرت أكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث.

كندا كان لها نصيب الأسد من زيارات الملكة التي ذهبت إليها في 22 مرة، في حين كانت فرنسا -التي تتحدث لغتها- أكثر الدول الأوروبية زيارة بنحو 13 مرة، قبل أن تتوقف عن الرحلات الخارجية في نوفمبر 2015 عن عمر يناهز 89 عامًا.

أطول زواج ملكي

تزوجت الملكة إليزابيث والأمير فيليب في 20 نوفمبر 1947، وفي نوفمبر من عام 2017 احتفلوا بالذكرى السبعين لزواجهما.

* آلاف الارتباطات والبطاقات

نفذت إليزابيث ما يزيد عن 21000 ارتباط ملكي منذ توليها العرش، كما منحت موافقة ملكية على ما يزيد عن 4000 تشريع.

واستضاف قصر باكنغهام في عهدها أكثر من 180 حفلة حديقة حضرها أكثر من 1.5 مليون شخص.

كما أرسلت الملكة حوالي 300 ألف بطاقة تهنئة، وأكثر من 900 ألف للأزواج الذين يحتفلون بمرور 60 عامًا على زواجهم.

وقابلت إليزابيث أربعة باباوات خلال زيارات رسمية، هم يوحنا الثالث والعشرون (1961)، يوحنا بولس الثاني (1980، 1982، 2000)، بنديكتوس السادس عشر (2010) والبابا فرنسيس (2014).

200 صورة

التقطت الملكة أكثر من 200 صورة بروتريه منذ أن كانت في السابعة من عمرها، في الوقت الذي أرسلت أول بريد إلكتروني لها في 26 مارس 1976 خلال زيارة لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.