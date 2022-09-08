العالم اليوم - الزمالك والهلال.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهة كأس لوسيل؟

انتم الان تتابعون خبر الزمالك والهلال.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهة كأس لوسيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:21 مساءً - تترقب الجماهير العربية مواجهة الزمالك المصري والهلال السعودي مساء الجمعة في كأس "سوبر لوسيل" في قطر بافتتاح الملعب الذي يستضيف نهائي كأس العالم نهاية العام الجاري.

مواجهات الزمالك والهلال لا تحدث كثيرا، نظرا لتنافس الأول في البطولات القارية بإفريقيا، بينما يتنافس الأزرق في بطولات آسيا، ولا يلتقيان سوى باتفاق بين الاتحاد المصري والسعودي لتنظيم بطولة كأس السوبر المصري السعودي، أو لقاءات ودية أخرى.

ماذا يقول التاريخ؟

الهلال واجه الزمالك من قبل 5 مرات، البداية كانت سعودية، أعقبتها سيطرة مصرية، وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين فوز الفريق الأبيض على نظيره الأزرق.

المباراة الأولى بين الفريقين تعود إلى عام 2004 في دوري أبطال العرب، وفاز وقتها الفريق السعودي بثنائية نظيفة بتوقيع سامي الجابر وتراوري.

المواجهة الثانية في البطولة ذاتها شهدت التعادل بهدف لكل فريق، وافتتح حازم إمام أهداف الزمالك في شباك الهلال، بينما سجل جاتو سيسيه للفريق السعودي.

المباريات الثلاث التالية شهدت فوز الزمالك، الانتصار الأول جاء في نفس النسخة من دوري أبطال العرب 2004، في لقاء الميدالية البرونزية وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف الزمالك جاءت عن طريق أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق، وسجل الثنائي محمد الشلهوب وأحمد الصويلح لفريق الهلال.

الانتصار الثاني للزمالك حدث عام 2015 في مباراة ودية انتهت للفريق المصري بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

الفوز الثالث للأبيض كان في المواجهة الأخيرة بين الفريقين، عام 2018، حيث استضاف ملعب مرسول بارك الفريقين في كأس السوبر المصري السعودي، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على فريق الهلال.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق حمدي النقاز وكابونغو كاسونغو، وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب عمر خربين، في لقاء أسعد الجالية المصرية في السعودية، وأحبط الجماهير المستضيفة.

وستكون مواجهة كأس سوبر لوسيل هي المواجهة السادسة بين الفريقين، في تجربة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره القطري، لملعب نهائي كأس العالم الذي يقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر العام الجاري.